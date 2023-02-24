Прогноз Сён Чан Хонг — Тоби Алекс Кодат (24-го февраля), ставки и коэффициенты

Сён Чан Хонг — Тоби Алекс Кодат. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (24.02.23)

24.02.2023 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Сён Чан Хонг , а противостоять в этом поединке будет Тоби Алекс Кодат.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Сён Чан Хонг — Тоби Алекс Кодат можно будет вплоть до 18:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 24.02.2023. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Сён Чан Хонг и Тоби Алекс Кодат еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сён Чан Хонг — Тоби Алекс Кодат:

Сён Чан Хонг имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 24.02.2023 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Тоби Алекс Кодат. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 18:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Сён Чан Хонг имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Сён Чан Хонг

Этот турнир Сён Чан Хонг проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Сён Чан Хонг может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Сён Чан Хонг однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Сён Чан Хонг имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Сён Чан Хонг левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Сён Чан Хонг хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Тоби Алекс Кодат

На этом турнире Тоби Алекс Кодат играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Тоби Алекс Кодат все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Тоби Алекс Кодат не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Тоби Алекс Кодат уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Тоби Алекс Кодат на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Тоби Алекс Кодат пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Сён Чан Хонг и Тоби Алекс Кодат. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Сён Чан Хонг и Тоби Алекс Кодат продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Сён Чан Хонг — Тоби Алекс Кодат 24.02.2023

Сён Чан Хонг

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Сён Чан Хонг выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Сён Чан Хонг всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Сён Чан Хонг уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Сён Чан Хонг занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Сён Чан Хонг больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Сён Чан Хонг имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Тоби Алекс Кодат

Несмотря на свой молодой возраст, Тоби Алекс Кодат демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Тоби Алекс Кодат уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Тоби Алекс Кодат станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Тоби Алекс Кодат, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Тоби Алекс Кодат умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Тоби Алекс Кодат имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Сён Чан Хонг — Тоби Алекс Кодат Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Сён Чан Хонг и Тоби Алекс Кодат, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Сён Чан Хонг и Тоби Алекс Кодат играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Сён Чан Хонг, и Тоби Алекс Кодат неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Сён Чан Хонг — Тоби Алекс Кодат: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Сён Чан Хонг и Тоби Алекс Кодат из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Тоби Алекс Кодат относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Тоби Алекс Кодат проводит второй или третий матч. А вот Сён Чан Хонг как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Сён Чан Хонг, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Сён Чан Хонг без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Сён Чан Хонг вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сён Чан Хонг — Тоби Алекс Кодат. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Сён Чан Хонг и Тоби Алекс Кодат сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Сён Чан Хонг, и Тоби Алекс Кодат будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-657817-barrkarou-izomuramacuda-prognoz-professionala-23-02-23/