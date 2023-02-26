Прогноз на бой Джейк Пол (США) — Томми Фури (Вел) 26.02.2023

«Джейк Пол (США)» – «Томми Фури (Вел)». 26.02.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 26 февраля должен состояться бой Джейк Пол (США) — Томми Фури (Вел), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Джейк Пол (США) и Томми Фури (Вел) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 01:00 по московскому времени Джейк Пол (США) и Томми Фури (Вел) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 26 февраля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джейк Пол (США) и Томми Фури (Вел) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джейк Пол (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джейк Пол (США) — Томми Фури (Вел):

победа Джейк Пол (США) – 2.1, ничья – 13, победа Томми Фури (Вел) – 1.73

Прогноз на матч Джейк Пол (США) – Томми Фури (Вел) Бои, титульный бой, 26 февраля :

По коэффициенту 2.1 ставить на то, что выиграет Джейк Пол (США) не очень выгодно, а вот Томми Фури (Вел) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 1.73.

История личных встреч

В профессиональной карьере Джейк Пол (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Джейк Пол (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Джейк Пол (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Джейк Пол (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Джейк Пол (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Джейк Пол (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Томми Фури (Вел) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Томми Фури (Вел) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Томми Фури (Вел) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Томми Фури (Вел) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Томми Фури (Вел) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Джейк Пол (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джейк Пол (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джейк Пол (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джейк Пол (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джейк Пол (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джейк Пол (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Томми Фури (Вел) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Томми Фури (Вел) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Томми Фури (Вел) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Томми Фури (Вел) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Томми Фури (Вел), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джейк Пол (США) – Томми Фури (Вел) 26.02.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джейк Пол (США) и Томми Фури (Вел). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Джейк Пол (США) и Томми Фури (Вел) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Джейк Пол (США) будет намного сильнее, чем Томми Фури (Вел), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джейк Пол (США) и Томми Фури (Вел), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Томми Фури (Вел) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джейк Пол (США)

Джейк Пол (США) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Джейк Пол (США) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Джейк Пол (США) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Джейк Пол (США) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Джейк Пол (США) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Томми Фури (Вел)

В данный момент Томми Фури (Вел) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Томми Фури (Вел) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Томми Фури (Вел) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Томми Фури (Вел) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Джейк Пол (США) — Томми Фури (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 26 февраля

На титульный бой Джейк Пол (США) — Томми Фури (Вел) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Джейк Пол (США) и Томми Фури (Вел), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Джейк Пол (США) выиграет бой.

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