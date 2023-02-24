Прогноз на бой Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) — Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) 24 февраля

«Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи)» – «Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи)». 24.02.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) — Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) на 24-го февраля 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) и Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 15:30.

Стало известно, что именно 24-го февраля 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) — Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи). По Москве начало данного поединка будет в 15:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) — Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи):

победа Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) – 0, ничья – 0, победа Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) – 0

Прогноз на матч Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) – Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24-го февраля 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) – Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) 24.02.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) и Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) и Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) и Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) — Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) — Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи).

Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи)

Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи)

На данный момент Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) — Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24-го февраля 2023 года

В настоящее время Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) и Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи) сейчас находится на пике формы, так что Йодпрабсук Сор Нинтай (Таи) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Пэтсаенком Яйчейсифуд (Таи).

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