Прогноз на бой Амир Малекпур (Шве) — Мак Проманее (Дан) 25-го февраля

«Амир Малекпур (Шве)» – «Мак Проманее (Дан)». 25.02.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 25-го февраля состоится интересный поединок Амир Малекпур (Шве) — Мак Проманее (Дан), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Амир Малекпур (Шве) — Мак Проманее (Дан) пройдет 25-го февраля, и можно не сомневаться, что в 20:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Амир Малекпур (Шве) имеет две победы нокаутом, а Мак Проманее (Дан) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Амир Малекпур (Шве) — Мак Проманее (Дан):

победа Амир Малекпур (Шве) – 0, ничья – 0, победа Мак Проманее (Дан) – 0

Прогноз на матч Амир Малекпур (Шве) – Мак Проманее (Дан) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25-го февраля :

Букмекерские конторы на бой Амир Малекпур (Шве) — Мак Проманее (Дан) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Амир Малекпур (Шве) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Амир Малекпур (Шве) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Амир Малекпур (Шве) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Амир Малекпур (Шве) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Амир Малекпур (Шве) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Амир Малекпур (Шве) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Мак Проманее (Дан) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Мак Проманее (Дан) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Мак Проманее (Дан) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Мак Проманее (Дан) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Мак Проманее (Дан) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Амир Малекпур (Шве) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Амир Малекпур (Шве) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Амир Малекпур (Шве) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Амир Малекпур (Шве) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Мак Проманее (Дан) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Мак Проманее (Дан) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Мак Проманее (Дан) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Мак Проманее (Дан) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Мак Проманее (Дан) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Мак Проманее (Дан) должен задуматься о своей обороне.

Амир Малекпур (Шве) – Мак Проманее (Дан) 25.02.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Амир Малекпур (Шве) и Мак Проманее (Дан) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Амир Малекпур (Шве) и Мак Проманее (Дан) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Амир Малекпур (Шве) и Мак Проманее (Дан) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Амир Малекпур (Шве) и Мак Проманее (Дан) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Амир Малекпур (Шве) — Мак Проманее (Дан) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Амир Малекпур (Шве) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Амир Малекпур (Шве) в данный момент сильнее, нежели Мак Проманее (Дан), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Амир Малекпур (Шве)

Так как Амир Малекпур (Шве) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Амир Малекпур (Шве) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Амир Малекпур (Шве) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Амир Малекпур (Шве) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Мак Проманее (Дан)

На сегодняшний день Мак Проманее (Дан) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Мак Проманее (Дан) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Мак Проманее (Дан) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Мак Проманее (Дан) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Амир Малекпур (Шве) — Мак Проманее (Дан). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25-го февраля

Так как Амир Малекпур (Шве) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Мак Проманее (Дан).

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Амир Малекпур (Шве) — Мак Проманее (Дан) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Мак Проманее (Дан) выиграет нокаутом.

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