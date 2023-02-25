Прогноз Буми Борнео Понтианак — НСХ Маунтин Голд Тимика (26-го февраля), ставки и коэффициенты

Буми Борнео Понтианак — НСХ Маунтин Голд Тимика. Прогноз, ставки на матч (26.02.23)

26-го февраля в 08:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Индонезии, в котором на своей площадке местный клуб Буми Борнео Понтианак примет соперника по национальному первенству НСХ Маунтин Голд Тимика.



Баскетболисты клубов Буми Борнео Понтианак и НСХ Маунтин Голд Тимика в 08:30 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 26-го февраля. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Буми Борнео Понтианак одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Буми Борнео Понтианак также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Буми Борнео Понтианак — НСХ Маунтин Голд Тимика:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Буми Борнео Понтианак — НСХ Маунтин Голд Тимика, запланированное на 26-го февраля. Поставить на матч можно будет до 08:30 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба НСХ Маунтин Голд Тимика была еще пять лет назад.

Буми Борнео Понтианак

В этом сезоне баскетбольный клуб Буми Борнео Понтианак уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Буми Борнео Понтианак одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Буми Борнео Понтианак лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Буми Борнео Понтианак нет более травмированных игроков основы.



НСХ Маунтин Голд Тимика

На данный момент баскетбольный клуб НСХ Маунтин Голд Тимика занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что НСХ Маунтин Голд Тимика мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то НСХ Маунтин Голд Тимика не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Чемпионат Индонезии, Буми Борнео Понтианак — НСХ Маунтин Голд Тимика

Баскетбольный клуб Буми Борнео Понтианак свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 26-го февраля. На этот раз соперником хозяев будет НСХ Маунтин Голд Тимика, так что в 08:30 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Буми Борнео Понтианак. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Прогноз и ставка на матч Буми Борнео Понтианак — НСХ Маунтин Голд Тимика 26-го февраля

Буми Борнео Понтианак

Сейчас баскетбольный клуб Буми Борнео Понтианак демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Буми Борнео Понтианак играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Буми Борнео Понтианак вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

НСХ Маунтин Голд Тимика

В прошлом сезоне баскетбольный клуб НСХ Маунтин Голд Тимика становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб НСХ Маунтин Голд Тимика уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф НСХ Маунтин Голд Тимика сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Буми Борнео Понтианак — НСХ Маунтин Голд Тимика Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 26-го февраля, и в его рамках состоится поединок Буми Борнео Понтианак — НСХ Маунтин Голд Тимика. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 08:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Буми Борнео Понтианак — НСХ Маунтин Голд Тимика: хозяева сыграют в свой баскетбол

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Буми Борнео Понтианак провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Буми Борнео Понтианак показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Буми Борнео Понтианак и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб НСХ Маунтин Голд Тимика полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб НСХ Маунтин Голд Тимика может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб НСХ Маунтин Голд Тимика выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Буми Борнео Понтианак — НСХ Маунтин Голд Тимика. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Буми Борнео Понтианак является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Буми Борнео Понтианак проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Буми Борнео Понтианак нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб НСХ Маунтин Голд Тимика испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба НСХ Маунтин Голд Тимика хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.