Прогноз на бой Луис Мигель Байона (Куб) — Музаффар Расулов (Узб) 03 марта

«Луис Мигель Байона (Куб)» – «Музаффар Расулов (Узб)». 03.03.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Луис Мигель Байона (Куб) проведет 03 марта, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Музаффар Расулов (Узб). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 23:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 23:00 по московскому времени Луис Мигель Байона (Куб) и Музаффар Расулов (Узб) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 03 марта, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Луис Мигель Байона (Куб) и Музаффар Расулов (Узб) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Луис Мигель Байона (Куб).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Луис Мигель Байона (Куб) — Музаффар Расулов (Узб):

победа Луис Мигель Байона (Куб) – 1.57, ничья – 9, победа Музаффар Расулов (Узб) – 3.075

Прогноз на матч Луис Мигель Байона (Куб) – Музаффар Расулов (Узб) Бои, титульный бой, 03 марта :

Так как Луис Мигель Байона (Куб) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.57. В то же время Музаффар Расулов (Узб) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 3.075.

История личных встреч

В свои 32 года Луис Мигель Байона (Куб) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Луис Мигель Байона (Куб) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Луис Мигель Байона (Куб) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Луис Мигель Байона (Куб) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Луис Мигель Байона (Куб) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Музаффар Расулов (Узб) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Музаффар Расулов (Узб) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Музаффар Расулов (Узб) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Музаффар Расулов (Узб) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Музаффар Расулов (Узб) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Луис Мигель Байона (Куб) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Луис Мигель Байона (Куб) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Луис Мигель Байона (Куб) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Луис Мигель Байона (Куб) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Луис Мигель Байона (Куб) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Луис Мигель Байона (Куб) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Музаффар Расулов (Узб) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Музаффар Расулов (Узб) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Музаффар Расулов (Узб) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Музаффар Расулов (Узб) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Музаффар Расулов (Узб) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Луис Мигель Байона (Куб) – Музаффар Расулов (Узб) 03.03.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Луис Мигель Байона (Куб) и Музаффар Расулов (Узб) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Луис Мигель Байона (Куб) и Музаффар Расулов (Узб) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Луис Мигель Байона (Куб) и Музаффар Расулов (Узб) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Луис Мигель Байона (Куб) и Музаффар Расулов (Узб) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Луис Мигель Байона (Куб) — Музаффар Расулов (Узб) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Луис Мигель Байона (Куб) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Луис Мигель Байона (Куб) — Музаффар Расулов (Узб) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Музаффар Расулов (Узб) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Луис Мигель Байона (Куб)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Луис Мигель Байона (Куб) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Луис Мигель Байона (Куб) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Луис Мигель Байона (Куб) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Луис Мигель Байона (Куб) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Музаффар Расулов (Узб)

На данный момент Музаффар Расулов (Узб) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Музаффар Расулов (Узб) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Музаффар Расулов (Узб) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Музаффар Расулов (Узб) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Музаффар Расулов (Узб) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Луис Мигель Байона (Куб) — Музаффар Расулов (Узб). Прогноз и ставки на матч. Бои 03 марта

В настоящее время Луис Мигель Байона (Куб) и Музаффар Расулов (Узб) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Луис Мигель Байона (Куб) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Луис Мигель Байона (Куб) будет намного сильнее, чем Музаффар Расулов (Узб), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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