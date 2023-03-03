Прогноз на бой Жансерик Жаксыгулов (Каз) — Достон Бозоров (Узб) 04-го марта

«Жансерик Жаксыгулов (Каз)» – «Достон Бозоров (Узб)». 04.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 04 марта букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Жансерик Жаксыгулов (Каз) — Достон Бозоров (Узб). На ринге его участники появятся в 19:15 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Жансерик Жаксыгулов (Каз) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 04 марта осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Жансерик Жаксыгулов (Каз) — Достон Бозоров (Узб). Это будет продолжаться вплоть до 19:15 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жансерик Жаксыгулов (Каз) — Достон Бозоров (Узб):

победа Жансерик Жаксыгулов (Каз) – 0, ничья – 0, победа Достон Бозоров (Узб) – 0

Прогноз на матч Жансерик Жаксыгулов (Каз) – Достон Бозоров (Узб) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04 марта :

Из-за того, что все ставят на то, что Жансерик Жаксыгулов (Каз) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Достон Бозоров (Узб) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Жансерик Жаксыгулов (Каз) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Жансерик Жаксыгулов (Каз) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Жансерик Жаксыгулов (Каз) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Жансерик Жаксыгулов (Каз) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Жансерик Жаксыгулов (Каз) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Достон Бозоров (Узб) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Достон Бозоров (Узб) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Достон Бозоров (Узб) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Достон Бозоров (Узб) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Достон Бозоров (Узб) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Жансерик Жаксыгулов (Каз) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Жансерик Жаксыгулов (Каз) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Жансерик Жаксыгулов (Каз) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Жансерик Жаксыгулов (Каз) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Жансерик Жаксыгулов (Каз) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Жансерик Жаксыгулов (Каз) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Достон Бозоров (Узб) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Достон Бозоров (Узб) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Достон Бозоров (Узб) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Достон Бозоров (Узб) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Достон Бозоров (Узб) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Достон Бозоров (Узб) должен задуматься о своей обороне.

Жансерик Жаксыгулов (Каз) – Достон Бозоров (Узб) 04.03.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Жансерик Жаксыгулов (Каз) и Достон Бозоров (Узб) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Жансерик Жаксыгулов (Каз) и Достон Бозоров (Узб). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Жансерик Жаксыгулов (Каз) и Достон Бозоров (Узб) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Жансерик Жаксыгулов (Каз) и Достон Бозоров (Узб) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Жансерик Жаксыгулов (Каз) будет намного сильнее, чем Достон Бозоров (Узб), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Жансерик Жаксыгулов (Каз) в данный момент сильнее, нежели Достон Бозоров (Узб), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Жансерик Жаксыгулов (Каз)

В своей профессиональной карьере Жансерик Жаксыгулов (Каз) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Жансерик Жаксыгулов (Каз) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Жансерик Жаксыгулов (Каз) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Жансерик Жаксыгулов (Каз) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Жансерик Жаксыгулов (Каз) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Достон Бозоров (Узб)

Прошлый бой Достон Бозоров (Узб) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Достон Бозоров (Узб) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Достон Бозоров (Узб) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Достон Бозоров (Узб) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Жансерик Жаксыгулов (Каз) — Достон Бозоров (Узб). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04 марта

Несмотря на то, что Жансерик Жаксыгулов (Каз) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Достон Бозоров (Узб) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Жансерик Жаксыгулов (Каз) легко справится с таким соперником, как Достон Бозоров (Узб). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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