Прогноз на бой Лайза Брирли (Вел) — Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) 03 марта

«Лайза Брирли (Вел)» – «Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи)». 03.03.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Лайза Брирли (Вел) — Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) на 03-го марта, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Лайза Брирли (Вел) и Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 16:00.

Стало известно, что именно 03-го марта пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Лайза Брирли (Вел) — Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи). По Москве начало данного поединка будет в 16:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лайза Брирли (Вел) — Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи):

победа Лайза Брирли (Вел) – 0, ничья – 0, победа Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) – 0

Прогноз на матч Лайза Брирли (Вел) – Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03-го марта :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Лайза Брирли (Вел) не очень выгодно, а вот Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Лайза Брирли (Вел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Лайза Брирли (Вел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Лайза Брирли (Вел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Лайза Брирли (Вел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Лайза Брирли (Вел) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Лайза Брирли (Вел) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Лайза Брирли (Вел) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Лайза Брирли (Вел) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Лайза Брирли (Вел) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Лайза Брирли (Вел) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) должен задуматься о своей обороне.

Лайза Брирли (Вел) – Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) 03.03.23

Появление на ринге таких бойцов, как Лайза Брирли (Вел) и Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Лайза Брирли (Вел) и Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Лайза Брирли (Вел) и Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Лайза Брирли (Вел) и Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Лайза Брирли (Вел) и Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Лайза Брирли (Вел) легко справится с таким соперником, как Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Лайза Брирли (Вел) — Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Лайза Брирли (Вел)

Лайза Брирли (Вел) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Лайза Брирли (Вел) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Лайза Брирли (Вел) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Лайза Брирли (Вел) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Лайза Брирли (Вел) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи)

Прошлый бой Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Лайза Брирли (Вел) — Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03-го марта

Так как Лайза Брирли (Вел) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи).

Статистика и личные встречи

На титульный бой Лайза Брирли (Вел) — Рунгнапа Пор Муангпетч (Таи) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Лайза Брирли (Вел) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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