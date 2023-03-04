Прогноз Трой Троянс (жен) — Олд Доминьон Монаркc (жен) (03 марта), ставки и коэффициенты

Трой Троянс (жен) — Олд Доминьон Монаркc (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (03.03.23)

03-го марта 2023 года в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Трой Троянс (жен) примет соперника по национальному первенству Олд Доминьон Монаркc (жен).



Баскетболисты клубов Трой Троянс (жен) и Олд Доминьон Монаркc (жен) в 23:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 03-го марта 2023 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Трой Троянс (жен) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Трой Троянс (жен) также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Трой Троянс (жен) — Олд Доминьон Монаркc (жен):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Трой Троянс (жен) проводит на своей площадке, и 03-го марта 2023 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Олд Доминьон Монаркc (жен). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 23:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Трой Троянс (жен), а один раз сильнее были игроки БК Олд Доминьон Монаркc (жен).

Трой Троянс (жен)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Трой Троянс (жен), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Трой Троянс (жен) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Трой Троянс (жен) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Олд Доминьон Монаркc (жен)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Олд Доминьон Монаркc (жен) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Олд Доминьон Монаркc (жен) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Олд Доминьон Монаркc (жен) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Трой Троянс (жен) — Олд Доминьон Монаркc (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Трой Троянс (жен) — Олд Доминьон Монаркc (жен), несмотря на то, что он должен пройти только 03-го марта 2023 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 23:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Трой Троянс (жен) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Трой Троянс (жен) — Олд Доминьон Монаркc (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.03.23)

Трой Троянс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Трой Троянс (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Трой Троянс (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Трой Троянс (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Олд Доминьон Монаркc (жен)

После того, как баскетбольный клуб Олд Доминьон Монаркc (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Олд Доминьон Монаркc (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Олд Доминьон Монаркc (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Трой Троянс (жен) — Олд Доминьон Монаркc (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Трой Троянс (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 03-го марта 2023 года сыграет матч против БК Олд Доминьон Монаркc (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 23:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Трой Троянс (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Трой Троянс (жен) — Олд Доминьон Монаркc (жен): хозяева должны брать три очка

В этом сезоне баскетбольный клуб Трой Троянс (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Трой Троянс (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Трой Троянс (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Олд Доминьон Монаркc (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Олд Доминьон Монаркc (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Олд Доминьон Монаркc (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Трой Троянс (жен) — Олд Доминьон Монаркc (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Трой Троянс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Трой Троянс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Трой Троянс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Олд Доминьон Монаркc (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Олд Доминьон Монаркc (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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