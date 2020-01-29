МФФ — Университет Мьянмы прогноз специалиста 30.01.20

«МФФ» – «Университет Мьянмы». 30.01.20. Прогноз и ставки на матч

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СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ МФФ — Университет Мьянмы:

Футбольный поединок МФФ - Университет Мьянмы должен был пройти еще два месяца назад, но тогда его сыграть помешали плохие погодные условия. Организаторы чемпионата перенесли его на 30.01.2020, так что теперь игроки команд все же выйдут на поле в 12:00 по Москве. В этом году команды не встречались, а в прошлом оба матча завершились с ничейным результатом. Если же брать всю историю противостояния, то в ней лучшие показатели имеет Университет Мьянмы.Команда МФФ и команда Университет Мьянмы, судя из стартовой заявки, выйдут на поле сильнейшими составами. Напомним, что ранее в СМИ говорилось о том, что в составе хозяев поля будут отсутствовать несколько ведущих футболистов. Эта информация существенным образом повлияла на котировки букмекеров, выставленных на этот матч. Наши прогнозисты считали, что оснований для такого завышенного коэффициента на победу команды МФФ в этом матче нет, так как отсутствие двух лидеров для такого клуба, каким является команда МФФ – не критично, так как глубина скамейки позволяет провести ротацию состава, без существенной потери качества игры. Тем более что сейчас стало известно о том, что лидеры все же сыграют. Мы думаем, что команда МФФ сегодня добьется уверенной победы над своими соперниками, так что, рекомендуем играть не только победу хозяев поля в этом матче, но и делать ставки на фору команды МФФ. Учитывая, что команды будут действовать основными составами, нам также кажутся вполне играбельными ставки на общий тотал больше в матче, так как хозяева вряд ли забьют менее двух голов, да и гостям вполне по силам наиграть на забитый мяч. Также здесь можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал голов команды МФФ на больше, исходя из того, что хозяева поля очень активно действуют в родных стенах. К примеру, в прошлом сезоне команда МФФ только в трех домашних матчах забила менее двух голов.Вероятность победы футбольного клуба МФФ сопоставима с коэффициентом 3.92, а котировкой 1.59 букмекерские конторы оценили ФК Университет Мьянмы. Шансы на ничейный результат составляют 4.5.

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Прогноз на матч МФФ – Университет Мьянмы (Чемпионат Мьянмы, матч национального перевентсва, воскресенье, 30.01.2020):Футбольный клуб МФФ получил от букмекеров на свою победу котировку 3.92, а по коэффициенту 1.59 можно сделать ставку на выигрыш ФК Университет Мьянмы. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Большой выбор ставок, предложенный букмекерами на матч команды МФФ и команды Университет Мьянмы, можно объяснить тем, что обе команды относят к элите современного футбола, и их противостояние – это матч, который, несомненно, привлечет внимание любителей футбола во всем мире. Команды тщательно готовятся к этому матчу, так как победа в нем позволит не только набрать три очка, необходимые для турнирной таблицы, но эта победа будет очень сильным моральным подспорьем, ведь победа, добытая в матчах с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство – лучшее, о чем можно только мечтать. В плане кадровых потерь команды подходят к предстоящему матчу в отличной форме. Все ключевые футболисты готовы помочь клубу со стартовых минут матча, а наставники смогли приобрести на трансферном рынке еще ряд перспективных футболистов, которые могут усилить игру клубов со скамейки. Так что, с исполнителями у команды МФФ и команды Университет Мьянмы – полный порядок. Тактику наставники тоже не меняли по сравнению с прошлым сезоном. Действительно, зачем ломать и менять то, что приносит результат. Напомним, что оба клуба играют в атакующий футбол, причем, можно сказать, что даже в остро атакующий, когда вся команда может угрожать воротам соперника при быстром переходе из обороны в атаку, либо при стандартах. Это означает, что сегодня команды не будут отсиживаться в обороне, а постараются создать максимум голевых моментов.

МФФ – Университет Мьянмы 30.01.20

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МФФ

Университет Мьянмы

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Интересные факты перед матчем МФФ – Университет Мьянмы

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МФФ — Университет Мьянмы. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мьянмы 30.01.2020

«МФФ»

Футбольный поединок МФФ - Университет Мьянмы был перенесен на 30.01.2020, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 12:00 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона МФФ и Университет Мьянмы играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.В прошлом сезоне команда МФФ и команда Университет Мьянмы выдали отличный матч, результат которого до сих пор в памяти у многих любителей футбола. В преддверии очного матча между этими футбольными клубами, в СМИ активно напоминают, какие именно соперники будут встречаться, и что футболисты обеих команд умеют творить на футбольном поле. Вообще, результат этого противостояния будет решающим и для одной, и для другой команды. Напомним, что сейчас команда МФФ и команда Университет Мьянмы находятся в числе лидеров чемпионата, команды занимают места в верхней части турнирной таблицы, что говорит о серьезности намерений относительно нынешнего сезона. Естественно, впереди у команд непростые матчи, однако сейчас все внимание менеджеров и футболистов приковано к предстоящей игре, в которой соперниками будут ближайшие конкуренты. По словам менеджеров обеих команд, за исключением травмированных футболистов, которые уже на протяжении длительного времени не могут помочь своему клубу, все остальные игроки готовы выйти на поле со стартовых минут. Благодаря этому у менеджеров обеих команд есть возможность выбирать, кому именно из футболистов доверить выступать с первых минут матча. В связи с этим, встает вопрос тактической схемы, которую будут использовать менеджеры обеих команд на ближайший матч. Наши эксперты тщательно изучили статистику матчей команд в текущем сезоне, а также статистику личных встреч между этими футбольными клубами за последние сезоны. Это позволило нам найти интересные закономерности, на которых и основаны наши прогнозы, с которыми можно ознакомиться ниже.Для экспертов нашего ресурса преимущество команды МФФ в противостоянии с футболистами команды Университет Мьянмы очевидно. Хозяева поля проводят лучший сезон, демонстрируя слаженную, результативную игру во всех матчах. Особенно уверенно футболисты команды МФФ чувствуют себя в родных стенах, где забивают соперникам по несколько мячей. Гости существенно уступают в классе своим соперникам. При этом, футболисты команды Университет Мьянмы не отличаются стабильностью в выездных матчах. Да и оборона у команды Университет Мьянмы частенько проваливается, из-за этого гости много пропускают. Мы думаем, что всеми этими проблемами гостей футболисты команды МФФ должны воспользоваться сполна. А это означает, что команда МФФ уверенно победит в этом матче. Таким образом, наш прогноз на матч команды МФФ и команды Университет Мьянмы – уверенная победа хозяев поля, причем, более рисковые бетторы могут делать ставки на то, что команда МФФ пробьет фору, заявленную букмекерами. Индивидуальный тотал хозяев поля, как и общий тотал забитых голов в матче мы рекомендуем ставить на больше. В родных стенах команда МФФ никому не забивала менее двух голов, а учитывая проблемы гостей в обороне, мы полагаем, что победа команды МФФ будет разгромной. Желтые карточки и нарушения правил в этом матче мы советуем играть на меньше, так как командам не за чем совершать грубые фолы в таком матче. А вот индивидуальный тотал угловых команды МФФ мы рассматриваем на больше, так как клуб активно использует фланги во время атак, а атаковать хозяева поля в этом матче будут много, поэтому и ставка эта видится уверенной.Болельщики футбольного клуба МФФ уже смирились с тем, что он в последние годы постоянно перемещается между дивизионами. В начале сезона все также шло к тому, что команду ожидает понижение в классе, но после того, как был уволен главный тренер и на его место пришел опытный иностранный специалист, результаты команды постепенно стали улучшаться. Хозяева смогли выбраться из зоны вылета, а сейчас вообще идут десятыми, так что оторваться от аутсайдеров получилось уже на четырнадцать очков. В данный момент футбольный клуб МФФ вообще пребывает в великолепной форме, одержав три победы в последних четырех поединках, а также один раз сыграв вничью. Дома команда чаще выигрывает, чем проигрывает, а также новый тренер заставил игроков больше думать об обороне, так что существенно сократилось количество пропущенных мячей. Восстановились от повреждений сразу трое полузащитников, так что в лазарете остаются только центральный защитник и левый нападающий.В этом сезоне футболисты клуба Университет Мьянмы сильно разочаровывают своих болельщиков, ведь если раньше команда была постоянным участником еврокубков, то в данный момент она пребывает в нижней части турнирной таблицы, занимая только тринадцатую строчку. Футбольный клуб Университет Мьянмы много проигрывает не только на выезде, но и в родных стенах, а проблемы гостей заключаются в слабой обороне, которая практически в каждом матче пропускает по два гола. За команду играет один из лучших нападающих чемпионата, за которым охотятся местные гранды, но даже его двадцать забитых голов не помогают футбольному клубу Университет Мьянмы подняться выше в турнирной таблице. Уже второй месяц команда находится в кризисе, так как на протяжении девяти туров не может выиграть. В этой безвыигрышной серии было пять поражений и четыре ничейных результата. Президент уже заявил главному тренеру, что если и в этом поединке футбольный клуб Университет Мьянмы не сможет одержать победу, то ему грозит отставка. В составе гостей на поле не выйдут травмированные центральный и опорный полузащитники.Для экспертов нашего ресурса предстоящий матч, в котором сыграют футболисты команды МФФ и команды Университет Мьянмы был ожидаем. Мы давно ждали ответного матча между этими футбольными командами, так как у нас есть основания полагать, что победу в этом противостоянии отпразднуют гости. Отметим, что команда МФФ и команда Университет Мьянмы уже решили свои задачи в чемпионате, оба футбольных клуба занимают комфортное место в середине турнирной таблицы, а это означает, что сейчас над ними не довлеет результат матч, и команды могут играть в свое удовольствие. В первом матче между этими командами победу одержали номинальные гости, а, учитывая статистику личных встреч между этими футбольными клубами, у наших экспертов есть все основания предполагать, что в этом матче победу одержат футболисты команды Университет Мьянмы. На это событие букмекеры предлагают хороший коэффициент, и мы рекомендуем рискнуть. Те бетторы, которые не любят рисковать, могут сделать ставку на то, что команда Университет Мьянмы не проиграет в этом матче. Общий тотал голов, скорее всего, будет на больше, так как оба клуба играют в атакующем стиле, поэтому нас ждет интересный и динамичный матч с большим количеством опасных моментов. Нарушений правил и предупреждений не должно быть много, так как команды уже заканчивают сезон, да и матч этот принципиальным назвать никак нельзя. Общий тотал угловых мы тоже рассматриваем на меньше, так как команда МФФ и команда Университет Мьянмы не относятся к числу команд, которые подают много стандартов в этом чемпионате. Матч закончится выигрышем МФФ — 3.92, ничья в матче - 4.5, матч закончится выигрышем Университет Мьянмы — 1.59.Нашим экспертам пришлось приложить немало усилий для того чтобы выбрать интересные ставки на матч команды МФФ и команды Университет Мьянмы. Оба клуба сейчас идут, как говорится, ноздря в ноздрю в чемпионате, а это означает, что борьба между ними в очном матче будет очень напряженной. Первое, что бросается в глаза, это ставки на пенальти и удаление. В составах обеих команд достаточно футболистов, чьи нервы могут не выдержать в ответственный момент игры. Кстати, арбитр, который будет обслуживать матч, под стать самому противостоянию, этого рефери назначают, только на самые ответственные матчи, так как он не пасует перед трудностями и готов взять на себя ответственность при принятии судьбоносных решений. Относительно фаворита этого противостояния. Симпатии и статистика говорят о том, что наиболее вероятным исходом этого матча будет ничья, тем более, что в первом матче нынешнего сезона между этими клубами был зафиксирован ничейный результат. С того матча в игре команд не произошло существенных изменений, следовательно, ничья станет закономерным итогом этого противостояния. Конечно, те бетторы, кто не привык рисковать в ставках, могут взять производные ставки, к примеру, не проигрыш хозяев поля или гостей. Общий тотал матча, скорее всего, командам пробить не удастся, так как и одна, и другая команды обладают хорошей защитой. А вот нарушений и предупреждений в матче должно быть много, поэтому тотал этих параметров мы рекомендуем заиграть на больше. Еще нашим экспертам понравился общий тотал угловых на больше. Оба клуба много атакуют, причем атаки преимущественно проводят через фланги, а общий тотал угловых букмекеры предлагают небольшой, явно есть смысл попробовать заиграть.Внушительный отрыв от преследователей расслабил футбольный клуб МФФ, который начал слишком часто терять очки в последних матчах. В последних шести турах было одно поражение и два ничейных результата, а ведь до этого команда демонстрировала победную серию из пятнадцати туров. Такие потери очков не сильно повлияли на турнирное положение, ведь МФФ остается лидером чемпионата, а преимущество над второй строчкой хоть и уменьшилось, но все равно составляет десять очков. Все три матча, которые футбольный клуб МФФ не сумел выиграть, были на выезде, а на своем поле команда продолжает побеждать, и предпосылок к тому, что хозяевам в этом кто-то сможет помешать, пока нет. Лидер обладает одной из самых надежных линий обороны, а также великолепно играет в нападении, в среднем радуя своих болельщиков тремя мячами за игру. Серьезных кадровых потерь нет, ведь хоть и травмировано два опытных защитника, но они в этом сезоне выходили в основном на замену.

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«Университет Мьянмы»

В прошлом сезоне футбольный клуб Университет Мьянмы выиграл чемпионский титул, но в этом сезоне речь о защите трофея даже не идет. У главного тренера начались проблемы со многими игроками основного состава, так что уже нет того сыгранного боевого коллектива, который всех громил в прошлом году. Гости занимают в чемпионате только четвертую строчку, а отставание от лидера настолько большое, что команде сейчас остается бороться только за то, чтобы не упустить свое место в еврокубках. Футбольный клуб Университет Мьянмы одинаково играет как в родных стенах, так и в выездных матчах, а в этом сезоне гости разве что демонстрируют надежную игру в обороне, но результативность команды по сравнению с прошлым годом сильно упала. Недавно ФК Университет Мьянмы выдал серию из восьми матчей без поражений, но в последнем туре команда неожиданно уступила на своем поле аутсайдеру, пропустив в свои ворота три безответных мяча. Единственная потеря гостей это левый нападающий.

Статистика и личные встречи

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«МФФ» - «Университет Мьянмы»: кто фаворит грядущей встречи?

МФФ - Университет Мьянмы. Прогноз на футбол (30.01.20)

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МФФ - Университет Мьянмы: хозяева разберутся с новичком

МФФ – Университет Мьянмы: статистика и история личных встреч

Эксперты нашего портала давно ждали матч, соперниками в котором будут футболисты команды МФФ и футболисты команды Университет Мьянмы. Обе команды сейчас решают разные задачи в турнирной таблице, однако этот матч для этих соперников станет принципиальным, так как команда МФФ и команда Университет Мьянмы являются представителями одной области, следовательно, абсолютно неважно, какое место они занимают в турнирной таблице, главное – обыграть главного конкурента. Матчи между этими командами редко обходятся без беспорядков на трибунах. Да и на футбольном поле команды всегда используют грубые приемы в борьбе за мяч, поэтому обилие желтых карточек и удалений – визитка матча команды МФФ и команды Университет Мьянмы. Оба клуба отлично понимают, что им далеко до грандов чемпионата, которые разыгрывают между собой чемпионский титул, но все же, своим матчем они решают не менее важную задачу – определяют сильнейшего в дерби, а это значит намного больше, чем чемпионский титул, это значит, что, по крайней мере, до начала следующего сезона, в случае победы, ты будешь являться лучшим футбольным клубом своего региона. Несмотря на очевидные ставки в этом матче – тотал больше фолов, желтых карточек и удаление игрока с поля, мы приготовили еще интересные ставки на исход этого матча, а также еще на целый ряд статистических факторов. Надеемся, они будут интересны бетторам и позволят им обыграть букмекеров. Всем хорошего и интересного футбола.Эксперты нашего портала полагают, что букмекеры несколько завысили коэффициенты на победу команды МФФ в матче с футболистами команды Университет Мьянмы. Несмотря на то, что гости занимают более высокое место в турнирной таблице, в родных стенах команда МФФ чувствует себя в нынешнем сезоне очень уверенно, и в этом смогли убедиться многие соперники, в том числе и футбольные клубы, занимающие более высокие турнирные позиции, чем команда МФФ и команда Университет Мьянмы. Исходя из того, что обеим командам в текущем сезоне уже практически ничего не нужно: и команда МФФ, и команда Университет Мьянмы уже обеспечили себе участие в следующем сезоне чемпионата, эксперты нашего ресурса видят фаворитами этого матча хозяев поля, на победу которых и рекомендуют делать ставки. Тем более, что многие футболисты и менеджеры отмечали, что играть на поле команды МФФ очень и очень непросто из-за погодных условий. Общий тотал голов в матче мы рассматриваем на меньше, так как хозяева поля – клуб, который мало забивает и мало пропускает, так что в матче не ожидается много забитых мячей, Общий тотал нарушений лучше играть на меньше, а вот желтых карточек в матче может быть много, так как в составе обеих команд достаточно недисциплинированных футболистов. Общий тотал угловых мы рассматриваем на меньше. Оба клуба не придают фланговым атакам большого значения, стараясь больше действовать через центр поля, так что, общий тотал стандартов лучше играть на меньше.С появлением Интернета прогнозировать и наблюдать за футбольными матчами стало гораздо более удобно. Сейчас уже нет необходимости по старинке записывать результаты футбольных матчей в специальную тетрадку, а потом перелистывать ее в поиске важных записей. Сегодня достаточно открыть вкладку, зайти на специальную страницу, и можно не только посмотреть любой футбольный матч в записи, но и воспользоваться специализированным ресурсом, на котором поминутно расписаны все наиболее важные события, произошедшие в матче, не говоря уже о статистических показателях, как отдельной команды, так и отдельного футболиста. Информационные технологии существенно облегчают жизнь, помогают они и экспертам нашего ресурса, так как благодаря Интернету собирать и анализировать информацию стало в разу проще, хотя, времени на анализ и прогнозирование уходит примерно столько же, как и уходило, так как необходимо все тщательно обдумать и принять верное решение. В матче команды МФФ и команды Университет Мьянмы наши эксперты долго не думали, так как все прогнозы казались очевидными, мы лишь воспользовались статистикой для выбора оптимальной ставки. Надеемся, что бетторам помогут наши прогнозы. Никаких сюрпризов от футбольного противостояния МФФ - Университет Мьянмы спортивные эксперты не ждут, так что предлагают сделать ставку на фору 0 хозяев поля.Букмекеры не всегда правильно прогнозируют футбольные матчи. Точнее, линия на основные события футбольного матча в букмекерских конторах практически всегда правильная, однако букмекеры предлагают на футбол ряд дополнительных ставок, среди которых ставки на статистику. Видимо, в силу того, что основная масса бетторов предпочитает делать ставки на исход, букмекеры больше внимания уделяют составлению этой линии, мало обращая внимания на линию дополнительных ставок и статистики. По мнению наших экспертов, именно в этой части линии и скрыто все самое ценное. Как показывает практика, прогнозировать основные исходы футбольных матчей довольно непросто, даже если между собой встречаются лидер чемпионата и аутсайдер. Букмекеры грамотно закладывают в линию все статистические и другие факторы, сопутствующие этому матчу, поэтому ничего более-менее приличного с преимуществом в сторону бетторов, в такой линии уже не найти. Однако тщательный анализ помогает находить интересные ставки на статистику. Что позволяет нашим экспертам прогнозировать футбольные матчи, даже с участием грандов современного футбола. К примеру, тщательно изучив статистические данные матча, в котором сыграет команда МФФ и команда Университет Мьянмы, мы смогли найти несколько интересных ставок, которые позволят наслаждаться просмотром футбола, и дадут возможность неплохо заработать. Мы думаем, что матч должен получиться интересным, поэтому рекомендуем не пропустить это противостояние.