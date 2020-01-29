Прогноз Бассольс Рибера/Парризас-Диас — Гаспарян/Говорцова (30-го января 2020 года), ставки и коэффициенты

Бассольс Рибера/Парризас-Диас — Гаспарян/Говорцова. Прогноз, ставки на матч (30.01.20)

Больше прогнозов на stavka.tv Читать прогнозы Больше прогнозов на stavka.tv Читать прогнозы

Более 18000 прогнозов каждый день Присоединяйся и выигрывай

Бассольс Рибера/Парризас-Диас — Гаспарян/Говорцова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Бассольс Рибера/Парризас-Диас

Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Бассольс Рибера/Парризас-Диас - Гаспарян/Говорцова, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 30-го января 2020 года, а его начало по МСК будет в 12:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель - Бассольс Рибера/Парризас-Диас. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 30-го января 2020 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Бассольс Рибера/Парризас-Диас и Гаспарян/Говорцова. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 12:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Бассольс Рибера/Парризас-Диас имеет на своем счету три победы, Гаспарян/Говорцова может похвастаться четырьмя.Так как Бассольс Рибера/Парризас-Диас выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Бассольс Рибера/Парризас-Диас снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Бассольс Рибера/Парризас-Диас, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Бассольс Рибера/Парризас-Диас чем-то удивить, пока не ясно.

Сомневаешься в таком исходе? Участвуй в любом из четырёх конкурсов прогнозов с общим призовым фондом в 250 000 рублей, основной - уже стартовал Участвовать

Гаспарян/Говорцова

Во взрослом туре Гаспарян/Говорцова проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Гаспарян/Говорцова пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Гаспарян/Говорцова предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Гаспарян/Говорцова еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

"Бассольс Рибера/Парризас-Диас" - "Гаспарян/Говорцова": прогноз автора

Более 18000 прогнозов в твоем телефоне Скачать приложение

Прогноз и ставка на матч Бассольс Рибера/Парризас-Диас — Гаспарян/Говорцова 30-го января 2020 года

Бассольс Рибера/Парризас-Диас

Гаспарян/Говорцова

Сегодня матч Бассольс Рибера/Парризас-Диас — Гаспарян/Говорцова Прогнозы от БК «БалтБет»

Растопи лед с Дашей Мироновой Делай ставки на хоккей с экспертом Ставка ТВ - Дарьей Мироновой. Более 6000 верных прогнозов. Участвовать

Бассольс Рибера/Парризас-Диас - Гаспарян/Говорцова: будет сделан акцент на атакующий теннис

СЕГОДНЯ МАТЧ Бассольс Рибера/Парризас-Диас - Гаспарян/Говорцова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Бассольс Рибера/Парризас-Диас и Гаспарян/Говорцова впервые будут встречаться между собой. Если Бассольс Рибера/Парризас-Диас уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник - Гаспарян/Говорцова пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Бассольс Рибера/Парризас-Диас демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Бассольс Рибера/Парризас-Диас – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Бассольс Рибера/Парризас-Диас, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Бассольс Рибера/Парризас-Диас уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Бассольс Рибера/Парризас-Диас старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Бассольс Рибера/Парризас-Диас, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Бассольс Рибера/Парризас-Диас не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Бассольс Рибера/Парризас-Диас все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Бассольс Рибера/Парризас-Диас точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Гаспарян/Говорцова хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Гаспарян/Говорцова никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Гаспарян/Говорцова сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Гаспарян/Говорцова всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Бассольс Рибера/Парризас-Диас и Гаспарян/Говорцова, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Бассольс Рибера/Парризас-Диас и Гаспарян/Говорцова играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Бассольс Рибера/Парризас-Диас, и Гаспарян/Говорцова неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.Бассольс Рибера/Парризас-Диас и Гаспарян/Говорцова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бассольс Рибера/Парризас-Диас имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гаспарян/Говорцова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния - Бассольс Рибера/Парризас-Диас. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гаспарян/Говорцова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бассольс Рибера/Парризас-Диас довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гаспарян/Говорцова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бассольс Рибера/Парризас-Диас.На матч, в котором встретятся Бассольс Рибера/Парризас-Диас и Гаспарян/Говорцова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Бассольс Рибера/Парризас-Диас и Гаспарян/Говорцова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-233917-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-tehas-longhornz-tehas-kristen-hornd-frogz-30-01-20/