Прогноз Шо Шимабукуро — Хосе Рубин Стэтхэм (07 марта), ставки и коэффициенты

Шо Шимабукуро — Хосе Рубин Стэтхэм. Прогноз, ставки на матч (07.03.23)

07 марта в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Шо Шимабукуро , а противостоять в этом поединке будет Хосе Рубин Стэтхэм.



Шо Шимабукуро сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 07 марта придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Хосе Рубин Стэтхэм. По Москве данный поединок начнется в 18:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Хосе Рубин Стэтхэм, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Шо Шимабукуро — Хосе Рубин Стэтхэм. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Шо Шимабукуро — Хосе Рубин Стэтхэм запланирован организаторами турнира на 07 марта, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 18:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Шо Шимабукуро и Хосе Рубин Стэтхэм встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Шо Шимабукуро имеет три победы при одном поражении.

Шо Шимабукуро

По непонятным причинам Шо Шимабукуро в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Шо Шимабукуро теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Шо Шимабукуро занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Шо Шимабукуро играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Шо Шимабукуро имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Хосе Рубин Стэтхэм

На этом турнире Хосе Рубин Стэтхэм играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Хосе Рубин Стэтхэм все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Хосе Рубин Стэтхэм не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Хосе Рубин Стэтхэм уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Хосе Рубин Стэтхэм на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Хосе Рубин Стэтхэм пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Челленджер, Шо Шимабукуро — Хосе Рубин Стэтхэм

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Шо Шимабукуро и Хосе Рубин Стэтхэм являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Шо Шимабукуро — Хосе Рубин Стэтхэм. Прогноз, ставки на матч(07.03.23)

Шо Шимабукуро

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Шо Шимабукуро, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Шо Шимабукуро уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Шо Шимабукуро старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Шо Шимабукуро, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Шо Шимабукуро не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Шо Шимабукуро все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Шо Шимабукуро точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Хосе Рубин Стэтхэм

В этом сезоне Хосе Рубин Стэтхэм действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Хосе Рубин Стэтхэм обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Хосе Рубин Стэтхэм не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Хосе Рубин Стэтхэм не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Хосе Рубин Стэтхэм имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Шо Шимабукуро — Хосе Рубин Стэтхэм Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Шо Шимабукуро и Хосе Рубин Стэтхэм аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Шо Шимабукуро и Хосе Рубин Стэтхэм обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Шо Шимабукуро и Хосе Рубин Стэтхэм постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Шо Шимабукуро — Хосе Рубин Стэтхэм: будет сделан акцент на атакующий теннис

Шо Шимабукуро и Хосе Рубин Стэтхэм которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Шо Шимабукуро имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Хосе Рубин Стэтхэм хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Шо Шимабукуро. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Хосе Рубин Стэтхэм умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Шо Шимабукуро довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Хосе Рубин Стэтхэм вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Шо Шимабукуро.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шо Шимабукуро — Хосе Рубин Стэтхэм. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Шо Шимабукуро и Хосе Рубин Стэтхэм сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Шо Шимабукуро, и Хосе Рубин Стэтхэм будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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