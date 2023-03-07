Нао Хибино — Кимберли Биррелл: порядок побьёт класс

Прогноз Нао Хибино — Кимберли Биррелл (08-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Нао Хибино — Кимберли Биррелл (08-го марта), ставки и коэффициенты

08-го марта в 03:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Нао Хибино , а противостоять в этом поединке будет Кимберли Биррелл.



Теннисное противостояние Нао Хибино — Кимберли Биррелл пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 08-го марта. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 03:05 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Нао Хибино является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Нао Хибино — Кимберли Биррелл. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

08-го марта пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Нао Хибино — Кимберли Биррелл. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 03:05 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Кимберли Биррелл, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Кимберли Биррелл выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Нао Хибино

Нао Хибино, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Нао Хибино может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Нао Хибино входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Нао Хибино еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Нао Хибино сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Кимберли Биррелл

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Кимберли Биррелл на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Кимберли Биррелл демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Кимберли Биррелл имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Кимберли Биррелл намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Кимберли Биррелл не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Кимберли Биррелл будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Кимберли Биррелл и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Кимберли Биррелл умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

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Прогноз и ставка на матч Нао Хибино — Кимберли Биррелл 08-го марта

Нао Хибино

К данному турниру Нао Хибино подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Нао Хибино находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Нао Хибино не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Нао Хибино старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Нао Хибино демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Кимберли Биррелл

Выступать в зале Кимберли Биррелл не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Кимберли Биррелл старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Кимберли Биррелл принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Кимберли Биррелл демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Кимберли Биррелл даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Кимберли Биррелл хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Нао Хибино — Кимберли Биррелл Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Нао Хибино и Кимберли Биррелл начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Нао Хибино и Кимберли Биррелл показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Нао Хибино и Кимберли Биррелл провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Нао Хибино и Кимберли Биррелл действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Нао Хибино — Кимберли Биррелл: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Нао Хибино и Кимберли Биррелл из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Кимберли Биррелл относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Кимберли Биррелл проводит второй или третий матч. А вот Нао Хибино как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Нао Хибино, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Нао Хибино без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Нао Хибино вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нао Хибино — Кимберли Биррелл. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Нао Хибино и Кимберли Биррелл.



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