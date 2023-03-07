Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Хо-Чинг Ву. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.03.23)

Прогноз Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Хо-Чинг Ву (08.03.2023), ставки и коэффициенты

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Хо-Чинг Ву (08 марта), ставки и коэффициенты

08 марта в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ламис Альхуссейн Абдель Азиз , а противостоять в этом поединке будет Хо-Чинг Ву.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Хо-Чинг Ву, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 08 марта, а его начало по МСК будет в 10:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Хо-Чинг Ву. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 08 марта откроет его противостояние Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Хо-Чинг Ву. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 10:30 по МСК, то есть до начала игры. Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Хо-Чинг Ву отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Хо-Чинг Ву может гордиться семью победами, а вот Ламис Альхуссейн Абдель Азиз имеет только пять выигранных встреч.

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз

Так как Ламис Альхуссейн Абдель Азиз выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Ламис Альхуссейн Абдель Азиз снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Ламис Альхуссейн Абдель Азиз, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Ламис Альхуссейн Абдель Азиз чем-то удивить, пока не ясно.



Хо-Чинг Ву

Во взрослом туре Хо-Чинг Ву проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Хо-Чинг Ву пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Хо-Чинг Ву предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Хо-Чинг Ву еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Хо-Чинг Ву. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Хо-Чинг Ву должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Хо-Чинг Ву. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.03.23)

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Ламис Альхуссейн Абдель Азиз любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Ламис Альхуссейн Абдель Азиз умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Ламис Альхуссейн Абдель Азиз не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Ламис Альхуссейн Абдель Азиз умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Хо-Чинг Ву

В этом сезоне Хо-Чинг Ву не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Хо-Чинг Ву сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Хо-Чинг Ву допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Хо-Чинг Ву допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Хо-Чинг Ву демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Хо-Чинг Ву Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Хо-Чинг Ву аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Хо-Чинг Ву обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Хо-Чинг Ву постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Хо-Чинг Ву: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Хо-Чинг Ву, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ламис Альхуссейн Абдель Азиз сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Хо-Чинг Ву имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ламис Альхуссейн Абдель Азиз – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Хо-Чинг Ву на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ламис Альхуссейн Абдель Азиз — Хо-Чинг Ву. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Хо-Чинг Ву букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ламис Альхуссейн Абдель Азиз и Хо-Чинг Ву проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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