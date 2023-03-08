Прогноз на бой Василий Курочкин (Рос) — Крис Ханикатт (США) 09 марта

«Василий Курочкин (Рос)» – «Крис Ханикатт (США)». 09.03.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Василий Курочкин (Рос) — Крис Ханикатт (США) на 09-го марта 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Василий Курочкин (Рос) и Крис Ханикатт (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 21:30.

До 09-го марта 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Василий Курочкин (Рос) — Крис Ханикатт (США). Это будет продолжаться вплоть до 21:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Василий Курочкин (Рос) — Крис Ханикатт (США):

победа Василий Курочкин (Рос) – 0, ничья – 0, победа Крис Ханикатт (США) – 0

Прогноз на матч Василий Курочкин (Рос) – Крис Ханикатт (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09-го марта 2023 года :

Так как Василий Курочкин (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Крис Ханикатт (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Василий Курочкин (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Василий Курочкин (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Василий Курочкин (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Василий Курочкин (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Крис Ханикатт (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Крис Ханикатт (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Крис Ханикатт (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Крис Ханикатт (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Крис Ханикатт (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Василий Курочкин (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Василий Курочкин (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Василий Курочкин (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Василий Курочкин (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Василий Курочкин (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Василий Курочкин (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Крис Ханикатт (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Крис Ханикатт (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Крис Ханикатт (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Крис Ханикатт (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Крис Ханикатт (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Крис Ханикатт (США) должен задуматься о своей обороне.

Василий Курочкин (Рос) – Крис Ханикатт (США) 09.03.23

Появление на ринге таких бойцов, как Василий Курочкин (Рос) и Крис Ханикатт (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Василий Курочкин (Рос) и Крис Ханикатт (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Василий Курочкин (Рос) и Крис Ханикатт (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Василий Курочкин (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Крис Ханикатт (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Василий Курочкин (Рос).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Василий Курочкин (Рос) — Крис Ханикатт (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Крис Ханикатт (США).

Василий Курочкин (Рос)

Хотя Василий Курочкин (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Василий Курочкин (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Василий Курочкин (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Василий Курочкин (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Василий Курочкин (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Крис Ханикатт (США)

На сегодняшний день Крис Ханикатт (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Крис Ханикатт (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Крис Ханикатт (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Крис Ханикатт (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Василий Курочкин (Рос) — Крис Ханикатт (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09-го марта 2023 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Василий Курочкин (Рос) — Крис Ханикатт (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Василий Курочкин (Рос) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Василий Курочкин (Рос) — Крис Ханикатт (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Василий Курочкин (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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