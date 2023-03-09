Юлия Дашкевич — Евгения Сафронова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.03.23)

Прогноз Юлия Дашкевич — Евгения Сафронова (09-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Юлия Дашкевич — Евгения Сафронова 09-го марта

09-го марта в 10:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мастерс, в котором на корт выйдут Юлия Дашкевич , а противостоять в этом поединке будет Евгения Сафронова.



Судья теннисного матча Юлия Дашкевич — Евгения Сафронова должен дать знак о старте игры в 10:15 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 09-го марта, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Юлия Дашкевич и Евгения Сафронова более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Юлия Дашкевич имеет четыре победы, то Евгения Сафронова может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юлия Дашкевич — Евгения Сафронова:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 09-го марта, так что в разделе тенниса можно найти поединок Юлия Дашкевич — Евгения Сафронова. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 10:15 по Москве, пока не начался поединок. Юлия Дашкевич и Евгения Сафронова еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Юлия Дашкевич

В этом сезоне Юлия Дашкевич показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Юлия Дашкевич играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Юлия Дашкевич умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Юлия Дашкевич и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Юлия Дашкевич будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Юлия Дашкевич чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Евгения Сафронова

На этом турнире Евгения Сафронова выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Евгения Сафронова снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Евгения Сафронова чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Евгения Сафронова уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Евгения Сафронова зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Мастерс, Юлия Дашкевич — Евгения Сафронова

Юлия Дашкевич и Евгения Сафронова – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Юлия Дашкевич — Евгения Сафронова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.03.23)

Юлия Дашкевич

На данном турнире Юлия Дашкевич выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Юлия Дашкевич выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Юлия Дашкевич допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Юлия Дашкевич особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Юлия Дашкевич, это умение играть на травяных кортах.

Евгения Сафронова

Евгения Сафронова лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Евгения Сафронова играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Евгения Сафронова начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Евгения Сафронова выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Евгения Сафронова сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Юлия Дашкевич — Евгения Сафронова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Юлия Дашкевич и Евгения Сафронова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Юлия Дашкевич и Евгения Сафронова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Юлия Дашкевич и Евгения Сафронова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Юлия Дашкевич и Евгения Сафронова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Юлия Дашкевич — Евгения Сафронова: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Юлия Дашкевич имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Юлия Дашкевич и Евгения Сафронова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Евгения Сафронова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Юлия Дашкевич превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Евгения Сафронова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Юлия Дашкевич гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Юлия Дашкевич — Евгения Сафронова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Юлия Дашкевич и Евгения Сафронова.



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