Прогноз Кравчик/Шуурс — Мартич/Плишкова (10-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Кравчик/Шуурс — Мартич/Плишкова. Прогноз, ставки на матч. WTA (10.03.23)

10-го марта 2023 года в 02:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Кравчик/Шуурс , а противостоять в этом поединке будет Мартич/Плишкова.



10-го марта 2023 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Кравчик/Шуурс и Мартич/Плишкова. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 02:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Кравчик/Шуурс может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кравчик/Шуурс — Мартич/Плишкова:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 10-го марта 2023 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Кравчик/Шуурс — Мартич/Плишкова. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 02:30 по Москве, пока не начался поединок. Кравчик/Шуурс и Мартич/Плишкова еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Кравчик/Шуурс

На данный момент Кравчик/Шуурс является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Кравчик/Шуурс однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Кравчик/Шуурс демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Кравчик/Шуурс хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Кравчик/Шуурс часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Мартич/Плишкова

Нынешняя форма, которую демонстрирует Мартич/Плишкова еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Мартич/Плишкова постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Мартич/Плишкова пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Мартич/Плишкова не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Мартич/Плишкова не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

WTA, Кравчик/Шуурс — Мартич/Плишкова

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Кравчик/Шуурс — Мартич/Плишкова (10-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Кравчик/Шуурс

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Кравчик/Шуурс выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Кравчик/Шуурс всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Кравчик/Шуурс уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Кравчик/Шуурс занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Кравчик/Шуурс больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Кравчик/Шуурс имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Мартич/Плишкова

На этом турнире Мартич/Плишкова играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Мартич/Плишкова какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Мартич/Плишкова уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Мартич/Плишкова много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Мартич/Плишкова сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Мартич/Плишкова не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Кравчик/Шуурс — Мартич/Плишкова Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Кравчик/Шуурс и Мартич/Плишкова. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Кравчик/Шуурс и Мартич/Плишкова встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Кравчик/Шуурс и Мартич/Плишкова довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Кравчик/Шуурс и Мартич/Плишкова подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Кравчик/Шуурс — Мартич/Плишкова: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Кравчик/Шуурс имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Кравчик/Шуурс и Мартич/Плишкова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мартич/Плишкова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Кравчик/Шуурс превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мартич/Плишкова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Кравчик/Шуурс гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кравчик/Шуурс — Мартич/Плишкова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Кравчик/Шуурс и Мартич/Плишкова. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Кравчик/Шуурс и для Мартич/Плишкова, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-669564-nikita-chubkov-denis-davydov-prognoz-professionala-na-match-10-03-23/