Прогноз Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио — Ювентуд Сиониста (10 марта), ставки и коэффициенты

Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио — Ювентуд Сиониста. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Аргентины (10.03.23)

10.03.2023 в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио примет соперника по национальному первенству Ювентуд Сиониста.



В 04:00 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио – Ювентуд Сиониста. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио — Ювентуд Сиониста. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио проводит на своей площадке, и 10.03.2023 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Ювентуд Сиониста. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 04:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио, а один раз сильнее были игроки БК Ювентуд Сиониста.

Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Ювентуд Сиониста

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Ювентуд Сиониста на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Ювентуд Сиониста пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Ювентуд Сиониста и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

«Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио» — «Ювентуд Сиониста»: прогноз автора

На 10.03.2023 организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио — Ювентуд Сиониста, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 04:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио — Ювентуд Сиониста. Прогноз, ставки на матч(10.03.23)

Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Ювентуд Сиониста

В прошлом матче баскетбольный клуб Ювентуд Сиониста потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Ювентуд Сиониста и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Ювентуд Сиониста находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио — Ювентуд Сиониста Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 10.03.2023 сыграет матч против БК Ювентуд Сиониста. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио — Ювентуд Сиониста: хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Ювентуд Сиониста полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Ювентуд Сиониста может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Ювентуд Сиониста выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио — Ювентуд Сиониста. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Ювентуд Сиониста испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Ювентуд Сиониста хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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