Прогноз на бой Акиб Фиаз (Вел) — Деан Додж (Вел) 11 марта

«Акиб Фиаз (Вел)» – «Деан Додж (Вел)». 11.03.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 11-го марта состоится интересный поединок Акиб Фиаз (Вел) — Деан Додж (Вел), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 22:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 11-го марта пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Акиб Фиаз (Вел) — Деан Додж (Вел). По Москве начало данного поединка будет в 22:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Акиб Фиаз (Вел) — Деан Додж (Вел):

победа Акиб Фиаз (Вел) – 0, ничья – 0, победа Деан Додж (Вел) – 0

Прогноз на матч Акиб Фиаз (Вел) – Деан Додж (Вел) Бои, титульный бой, 11-го марта :

Из-за того, что все ставят на то, что Акиб Фиаз (Вел) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Деан Додж (Вел) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Акиб Фиаз (Вел) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Акиб Фиаз (Вел) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Акиб Фиаз (Вел) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Акиб Фиаз (Вел) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Акиб Фиаз (Вел) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Деан Додж (Вел) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Деан Додж (Вел) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Деан Додж (Вел), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Деан Додж (Вел) должен быть в хорошей физической форме. Деан Додж (Вел) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Акиб Фиаз (Вел) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Акиб Фиаз (Вел) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Акиб Фиаз (Вел) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Акиб Фиаз (Вел) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Акиб Фиаз (Вел) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Деан Додж (Вел) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Деан Додж (Вел) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Деан Додж (Вел) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Деан Додж (Вел) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Акиб Фиаз (Вел) – Деан Додж (Вел) 11.03.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Акиб Фиаз (Вел) и Деан Додж (Вел). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Акиб Фиаз (Вел) и Деан Додж (Вел) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Акиб Фиаз (Вел) и Деан Додж (Вел). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Акиб Фиаз (Вел) и Деан Додж (Вел) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Акиб Фиаз (Вел) и Деан Додж (Вел) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Акиб Фиаз (Вел) и Деан Додж (Вел), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Акиб Фиаз (Вел) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Акиб Фиаз (Вел) и Деан Додж (Вел), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Деан Додж (Вел) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Акиб Фиаз (Вел)

Акиб Фиаз (Вел) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Акиб Фиаз (Вел) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Акиб Фиаз (Вел) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Акиб Фиаз (Вел) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Акиб Фиаз (Вел) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Деан Додж (Вел)

Сейчас Деан Додж (Вел) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Деан Додж (Вел) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Деан Додж (Вел) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Деан Додж (Вел) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Деан Додж (Вел) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Акиб Фиаз (Вел) — Деан Додж (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 11-го марта

Спортивные эксперты считают, что Акиб Фиаз (Вел) сейчас намного сильнее, чем Деан Додж (Вел), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Акиб Фиаз (Вел) будет намного сильнее, чем Деан Додж (Вел), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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