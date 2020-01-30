Прогноз Андрей Мартин — Эрнан Казанова (30-го января 2020 года), ставки и коэффициенты

Андрей Мартин — Эрнан Казанова. Прогноз, ставки на матч (30.01.20)

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Андрей Мартин — Эрнан Казанова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Андрей Мартин

30 января в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Андрей Мартин - Эрнан Казанова. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 20:30 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Андрей Мартин и Эрнан Казанова одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.30 января пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Андрей Мартин - Эрнан Казанова. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 20:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Эрнан Казанова, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Эрнан Казанова выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.Этот турнир Андрей Мартин проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Андрей Мартин может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Андрей Мартин однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Андрей Мартин имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Андрей Мартин левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Андрей Мартин хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.

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Эрнан Казанова

На этом турнире Эрнан Казанова играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Эрнан Казанова все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Эрнан Казанова не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Эрнан Казанова уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Эрнан Казанова на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Эрнан Казанова пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Андрей Мартин — Эрнан Казанова

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Андрей Мартин — Эрнан Казанова. Прогноз, ставки на матч(30.01.20)

Андрей Мартин

Эрнан Казанова

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Андрей Мартин - Эрнан Казанова: андердог способен удивить фаворита

СЕГОДНЯ МАТЧ Андрей Мартин - Эрнан Казанова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Андрей Мартин и Эрнан Казанова. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Андрей Мартин и Эрнан Казанова должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.На этом турнире именно Андрей Мартин может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Андрей Мартин отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Андрей Мартин еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Андрей Мартин не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.Выступать в зале Эрнан Казанова не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Эрнан Казанова старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Эрнан Казанова принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Эрнан Казанова демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Эрнан Казанова даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Эрнан Казанова хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Андрей Мартин и Эрнан Казанова, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Андрей Мартин и Эрнан Казанова играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Андрей Мартин, и Эрнан Казанова неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.Судя по количеству финалов и титулов, которые Андрей Мартин имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Андрей Мартин и Эрнан Казанова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Эрнан Казанова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Андрей Мартин превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Эрнан Казанова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Андрей Мартин гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Андрей Мартин и Эрнан Казанова.

http://evolvegame.ru/cat0-234290-prognozy-i-stavki-na-match-misha-lanz-aleksis-gote-30-01-20/