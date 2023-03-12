Прогноз на бой Иссак Хардман (Авс) — Рохан Мердок (Авс) 12-го марта

«Иссак Хардман (Авс)» – «Рохан Мердок (Авс)». 12.03.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Иссак Хардман (Авс) проведет 12.03.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Рохан Мердок (Авс). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 02:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Иссак Хардман (Авс) — Рохан Мердок (Авс) пройдет 12.03.2023, и можно не сомневаться, что в 02:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Иссак Хардман (Авс) имеет две победы нокаутом, а Рохан Мердок (Авс) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Иссак Хардман (Авс) — Рохан Мердок (Авс):

победа Иссак Хардман (Авс) – 0, ничья – 0, победа Рохан Мердок (Авс) – 0

Прогноз на матч Иссак Хардман (Авс) – Рохан Мердок (Авс) Бои, титульный бой, 12.03.2023 :

Так как Иссак Хардман (Авс) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Рохан Мердок (Авс) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Иссак Хардман (Авс) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Иссак Хардман (Авс) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Иссак Хардман (Авс) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Иссак Хардман (Авс) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Иссак Хардман (Авс) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Иссак Хардман (Авс) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Иссак Хардман (Авс) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Рохан Мердок (Авс) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Рохан Мердок (Авс) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Рохан Мердок (Авс) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Рохан Мердок (Авс) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Рохан Мердок (Авс) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Иссак Хардман (Авс) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Иссак Хардман (Авс) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Иссак Хардман (Авс) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Иссак Хардман (Авс) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Иссак Хардман (Авс) валится с ног. К тому же, Иссак Хардман (Авс) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Иссак Хардман (Авс) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Рохан Мердок (Авс) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Рохан Мердок (Авс) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Рохан Мердок (Авс) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Рохан Мердок (Авс) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Иссак Хардман (Авс) – Рохан Мердок (Авс) 12.03.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Иссак Хардман (Авс) и Рохан Мердок (Авс). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Иссак Хардман (Авс) и Рохан Мердок (Авс) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Иссак Хардман (Авс) и Рохан Мердок (Авс). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Иссак Хардман (Авс) и Рохан Мердок (Авс) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Иссак Хардман (Авс) и Рохан Мердок (Авс) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Иссак Хардман (Авс) — Рохан Мердок (Авс) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Иссак Хардман (Авс) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Иссак Хардман (Авс) и Рохан Мердок (Авс), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Рохан Мердок (Авс) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Иссак Хардман (Авс)

Иссак Хардман (Авс) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Иссак Хардман (Авс) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Иссак Хардман (Авс) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Иссак Хардман (Авс) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Иссак Хардман (Авс) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Рохан Мердок (Авс)

Прошлый бой Рохан Мердок (Авс) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Рохан Мердок (Авс) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Рохан Мердок (Авс) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Рохан Мердок (Авс) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Иссак Хардман (Авс) — Рохан Мердок (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 12.03.2023

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Иссак Хардман (Авс) — Рохан Мердок (Авс) собираются ставить на то, что сильнее будет Иссак Хардман (Авс), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Иссак Хардман (Авс) — Рохан Мердок (Авс) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Рохан Мердок (Авс) выиграет нокаутом.

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