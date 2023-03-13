Одзеки/Усидзима — Валигора/Ванлангендонк. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.03.23)

Прогноз Одзеки/Усидзима — Валигора/Ванлангендонк (14-го марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Одзеки/Усидзима — Валигора/Ванлангендонк 14-го марта

14-го марта в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Одзеки/Усидзима , а противостоять в этом поединке будет Валигора/Ванлангендонк.



Так как Одзеки/Усидзима в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Валигора/Ванлангендонк, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 14-го марта. Но, доказать обратное Одзеки/Усидзима все же сможет в 08:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Одзеки/Усидзима — Валигора/Ванлангендонк. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 14-го марта, так что в разделе тенниса можно найти поединок Одзеки/Усидзима — Валигора/Ванлангендонк. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 08:00 по Москве, пока не начался поединок. Одзеки/Усидзима и Валигора/Ванлангендонк еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Одзеки/Усидзима

Пока Одзеки/Усидзима не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Одзеки/Усидзима находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Одзеки/Усидзима будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Одзеки/Усидзима довольно неплохо играет на данном покрытии.



Валигора/Ванлангендонк

На этом турнире Валигора/Ванлангендонк выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Валигора/Ванлангендонк снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Валигора/Ванлангендонк чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Валигора/Ванлангендонк уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Валигора/Ванлангендонк зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Одзеки/Усидзима» — «Валигора/Ванлангендонк»: прогноз автора

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Одзеки/Усидзима и Валигора/Ванлангендонк являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Одзеки/Усидзима — Валигора/Ванлангендонк. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.03.23)

Одзеки/Усидзима

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Одзеки/Усидзима, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Одзеки/Усидзима уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Одзеки/Усидзима старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Одзеки/Усидзима, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Одзеки/Усидзима не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Одзеки/Усидзима все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Одзеки/Усидзима точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Валигора/Ванлангендонк

В этом сезоне Валигора/Ванлангендонк действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Валигора/Ванлангендонк обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Валигора/Ванлангендонк не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Валигора/Ванлангендонк не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Валигора/Ванлангендонк имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Одзеки/Усидзима — Валигора/Ванлангендонк Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Одзеки/Усидзима и Валигора/Ванлангендонк. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Одзеки/Усидзима и Валигора/Ванлангендонк встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Одзеки/Усидзима и Валигора/Ванлангендонк довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Одзеки/Усидзима и Валигора/Ванлангендонк подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Одзеки/Усидзима — Валигора/Ванлангендонк: соперники не будут долго запрягать

Одзеки/Усидзима и Валигора/Ванлангендонк которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Одзеки/Усидзима имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Валигора/Ванлангендонк хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Одзеки/Усидзима. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Валигора/Ванлангендонк умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Одзеки/Усидзима довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Валигора/Ванлангендонк вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Одзеки/Усидзима.

СЕГОДНЯ МАТЧ Одзеки/Усидзима — Валигора/Ванлангендонк. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Одзеки/Усидзима и Валигора/Ванлангендонк, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat2-672872-kristof-klement-marko-mesarovich-prognoz-specialista-na-tennis-13-03-23/