Прогноз Люка Удварди — Стефани Джудит Вишер (14 марта), ставки и коэффициенты

Люка Удварди — Стефани Джудит Вишер. Прогноз, ставки на матч. ITF (14.03.23)

14 марта в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Люка Удварди , а противостоять в этом поединке будет Стефани Джудит Вишер.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 14 марта, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Люка Удварди — Стефани Джудит Вишер. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 11:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Люка Удварди, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Люка Удварди — Стефани Джудит Вишер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Люка Удварди — Стефани Джудит Вишер запланирован организаторами турнира на 14 марта, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 11:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Люка Удварди и Стефани Джудит Вишер встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Люка Удварди имеет три победы при одном поражении.

Люка Удварди

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Люка Удварди находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Люка Удварди является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Люка Удварди умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Люка Удварди обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Люка Удварди может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Стефани Джудит Вишер

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Стефани Джудит Вишер теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Стефани Джудит Вишер имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Стефани Джудит Вишер испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Стефани Джудит Вишер выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Стефани Джудит Вишер занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Люка Удварди — Стефани Джудит Вишер

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Прогноз и ставка на матч Люка Удварди — Стефани Джудит Вишер 14 марта

Люка Удварди

В этом сезоне Люка Удварди демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Люка Удварди уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Люка Удварди любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Люка Удварди часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Люка Удварди умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Стефани Джудит Вишер

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Стефани Джудит Вишер все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Стефани Джудит Вишер сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Стефани Джудит Вишер все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Стефани Джудит Вишер предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Люка Удварди — Стефани Джудит Вишер Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Люка Удварди и Стефани Джудит Вишер. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Люка Удварди — Стефани Джудит Вишер: кто пройдет в следующий раунд?

Люка Удварди и Стефани Джудит Вишер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Люка Удварди имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Стефани Джудит Вишер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Люка Удварди. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Стефани Джудит Вишер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Люка Удварди довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Стефани Джудит Вишер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Люка Удварди.

СЕГОДНЯ МАТЧ Люка Удварди — Стефани Джудит Вишер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Люка Удварди и Стефани Джудит Вишер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Люка Удварди и Стефани Джудит Вишер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-673031-prognoz-na-match-nikolas-sanches-izkuierdo-alessandro-dzhannessi-ot-eksperta-14-03-23/