Прогноз Винаградава/Ковалева — Гоэнади/Хукмасабия (14 марта), ставки и коэффициенты

Винаградава/Ковалева — Гоэнади/Хукмасабия. Прогноз, ставки на матч. ITF (14.03.23)

14-го марта 2023 года в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Винаградава/Ковалева , а противостоять в этом поединке будет Гоэнади/Хукмасабия.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Винаградава/Ковалева — Гоэнади/Хукмасабия можно будет вплоть до 09:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 14-го марта 2023 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Винаградава/Ковалева и Гоэнади/Хукмасабия еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Винаградава/Ковалева — Гоэнади/Хукмасабия. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 14-го марта 2023 года откроет его противостояние Винаградава/Ковалева — Гоэнади/Хукмасабия. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 09:30 по МСК, то есть до начала игры. Винаградава/Ковалева и Гоэнади/Хукмасабия отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Гоэнади/Хукмасабия может гордиться семью победами, а вот Винаградава/Ковалева имеет только пять выигранных встреч.

Винаградава/Ковалева

В этом сезоне Винаградава/Ковалева имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Винаградава/Ковалева может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Винаградава/Ковалева еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Гоэнади/Хукмасабия

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Гоэнади/Хукмасабия имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Гоэнади/Хукмасабия демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Гоэнади/Хукмасабия не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Гоэнади/Хукмасабия не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч

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Винаградава/Ковалева — Гоэнади/Хукмасабия. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.03.23)

Винаградава/Ковалева

К данному турниру Винаградава/Ковалева подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Винаградава/Ковалева находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Винаградава/Ковалева не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Винаградава/Ковалева старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Винаградава/Ковалева демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Гоэнади/Хукмасабия

Этот сезон Гоэнади/Хукмасабия проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Гоэнади/Хукмасабия снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Гоэнади/Хукмасабия слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Гоэнади/Хукмасабия допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Винаградава/Ковалева — Гоэнади/Хукмасабия Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Винаградава/Ковалева и Гоэнади/Хукмасабия. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Винаградава/Ковалева и Гоэнади/Хукмасабия встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Винаградава/Ковалева и Гоэнади/Хукмасабия довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Винаградава/Ковалева и Гоэнади/Хукмасабия подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Винаградава/Ковалева — Гоэнади/Хукмасабия: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Винаградава/Ковалева и Гоэнади/Хукмасабия, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Винаградава/Ковалева и Гоэнади/Хукмасабия уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Винаградава/Ковалева — Гоэнади/Хукмасабия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Винаградава/Ковалева и Гоэнади/Хукмасабия, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat3-672878-stavki-na-match-katosutdzhiadi-gauffpegula-prognoz-na-tennis-ot-14-03-23/