Барранко Косано/Лламас Руис — Сакелларидис/Сакелларидис: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Барранко Косано/Лламас Руис — Сакелларидис/Сакелларидис (14.03.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Барранко Косано/Лламас Руис — Сакелларидис/Сакелларидис 14-го марта 2023 года

14-го марта 2023 года в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Барранко Косано/Лламас Руис , а противостоять в этом поединке будет Сакелларидис/Сакелларидис.



Так как теннисный поединок Барранко Косано/Лламас Руис — Сакелларидис/Сакелларидис пройдет уже 14-го марта 2023 года, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 15:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Барранко Косано/Лламас Руис на тот момент намного сильнее, нежели Сакелларидис/Сакелларидис.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Барранко Косано/Лламас Руис — Сакелларидис/Сакелларидис:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 14-го марта 2023 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Барранко Косано/Лламас Руис и Сакелларидис/Сакелларидис. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 15:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Барранко Косано/Лламас Руис имеет на своем счету три победы, Сакелларидис/Сакелларидис может похвастаться четырьмя.

Барранко Косано/Лламас Руис

Барранко Косано/Лламас Руис отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Барранко Косано/Лламас Руис проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Барранко Косано/Лламас Руис проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Барранко Косано/Лламас Руис играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Барранко Косано/Лламас Руис больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Сакелларидис/Сакелларидис

Во взрослом туре Сакелларидис/Сакелларидис проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Сакелларидис/Сакелларидис пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Сакелларидис/Сакелларидис предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Сакелларидис/Сакелларидис еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч Барранко Косано/Лламас Руис — Сакелларидис/Сакелларидис

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Барранко Косано/Лламас Руис и Сакелларидис/Сакелларидис. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Барранко Косано/Лламас Руис и Сакелларидис/Сакелларидис в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Барранко Косано/Лламас Руис и Сакелларидис/Сакелларидис имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Барранко Косано/Лламас Руис — Сакелларидис/Сакелларидис 14-го марта 2023 года

Барранко Косано/Лламас Руис

К данному турниру Барранко Косано/Лламас Руис подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Барранко Косано/Лламас Руис находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Барранко Косано/Лламас Руис не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Барранко Косано/Лламас Руис старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Барранко Косано/Лламас Руис демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Сакелларидис/Сакелларидис

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Сакелларидис/Сакелларидис все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Сакелларидис/Сакелларидис сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Сакелларидис/Сакелларидис все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Сакелларидис/Сакелларидис предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Барранко Косано/Лламас Руис — Сакелларидис/Сакелларидис Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Барранко Косано/Лламас Руис и Сакелларидис/Сакелларидис. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Барранко Косано/Лламас Руис и Сакелларидис/Сакелларидис встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Барранко Косано/Лламас Руис и Сакелларидис/Сакелларидис довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Барранко Косано/Лламас Руис и Сакелларидис/Сакелларидис подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Барранко Косано/Лламас Руис — Сакелларидис/Сакелларидис: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Барранко Косано/Лламас Руис имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Барранко Косано/Лламас Руис и Сакелларидис/Сакелларидис отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Сакелларидис/Сакелларидис в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Барранко Косано/Лламас Руис превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Сакелларидис/Сакелларидис сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Барранко Косано/Лламас Руис гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Барранко Косано/Лламас Руис — Сакелларидис/Сакелларидис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Барранко Косано/Лламас Руис и Сакелларидис/Сакелларидис сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Барранко Косано/Лламас Руис, и Сакелларидис/Сакелларидис будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-673135-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-digviyai-pratap-singh-niki-kaliyanda-punacha-14-03-23/