Прогноз на бой Мохамед Мамдух (Еги) — Бахромжон Рузиев (ОАЭ) 15-го марта

«Мохамед Мамдух (Еги)» – «Бахромжон Рузиев (ОАЭ)». 15.03.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 15.03.2023 должен состояться бой Мохамед Мамдух (Еги) — Бахромжон Рузиев (ОАЭ), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 17:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Мохамед Мамдух (Еги) и Бахромжон Рузиев (ОАЭ) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 15.03.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Мохамед Мамдух (Еги) — Бахромжон Рузиев (ОАЭ). По Москве начало данного поединка будет в 17:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мохамед Мамдух (Еги) — Бахромжон Рузиев (ОАЭ):

победа Мохамед Мамдух (Еги) – 0, ничья – 0, победа Бахромжон Рузиев (ОАЭ) – 0

Прогноз на матч Мохамед Мамдух (Еги) – Бахромжон Рузиев (ОАЭ) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15.03.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Мохамед Мамдух (Еги) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Бахромжон Рузиев (ОАЭ) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Мохамед Мамдух (Еги) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Мохамед Мамдух (Еги) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Мохамед Мамдух (Еги) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Мохамед Мамдух (Еги) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Бахромжон Рузиев (ОАЭ) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Бахромжон Рузиев (ОАЭ) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Бахромжон Рузиев (ОАЭ) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Бахромжон Рузиев (ОАЭ) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Бахромжон Рузиев (ОАЭ) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Мохамед Мамдух (Еги) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Мохамед Мамдух (Еги) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Мохамед Мамдух (Еги) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Мохамед Мамдух (Еги) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Бахромжон Рузиев (ОАЭ) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Бахромжон Рузиев (ОАЭ) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Бахромжон Рузиев (ОАЭ) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Бахромжон Рузиев (ОАЭ) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Бахромжон Рузиев (ОАЭ) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Бахромжон Рузиев (ОАЭ) должен задуматься о своей обороне.

Мохамед Мамдух (Еги) – Бахромжон Рузиев (ОАЭ) 15.03.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Мохамед Мамдух (Еги) и Бахромжон Рузиев (ОАЭ), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Мохамед Мамдух (Еги) и Бахромжон Рузиев (ОАЭ) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Мохамед Мамдух (Еги) и Бахромжон Рузиев (ОАЭ) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Мохамед Мамдух (Еги) и Бахромжон Рузиев (ОАЭ) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Мохамед Мамдух (Еги) — Бахромжон Рузиев (ОАЭ) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Бахромжон Рузиев (ОАЭ) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Мохамед Мамдух (Еги) и Бахромжон Рузиев (ОАЭ), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Бахромжон Рузиев (ОАЭ) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Мохамед Мамдух (Еги)

Так как Мохамед Мамдух (Еги) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Мохамед Мамдух (Еги) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Мохамед Мамдух (Еги) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Мохамед Мамдух (Еги) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Бахромжон Рузиев (ОАЭ)

Никаких высот Бахромжон Рузиев (ОАЭ) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Бахромжон Рузиев (ОАЭ) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Бахромжон Рузиев (ОАЭ) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Бахромжон Рузиев (ОАЭ) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Мохамед Мамдух (Еги) — Бахромжон Рузиев (ОАЭ). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15.03.2023

Вряд ли Мохамед Мамдух (Еги) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Бахромжон Рузиев (ОАЭ), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Мохамед Мамдух (Еги) — Бахромжон Рузиев (ОАЭ) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Мохамед Мамдух (Еги) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

http://rockaluga.ru/cat3-844678-prognoz-vinagradavakovaleva-goenadizuleyka-hukmasabiya-14-03-2023-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat1-673226-prognoz-na-match-yash-churasia-ivan-kazakov-ot-eksperta-14-03-23/