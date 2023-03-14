Прогноз на бой Кали Катлер (США) — Майра Кантуария Родригес (Бра) 16-го марта 2023 года

«Кали Катлер (США)» – «Майра Кантуария Родригес (Бра)». 16.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 16-го марта 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Кали Катлер (США) — Майра Кантуария Родригес (Бра). На ринге его участники появятся в 03:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Кали Катлер (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 03:00 по московскому времени Кали Катлер (США) и Майра Кантуария Родригес (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 16-го марта 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Кали Катлер (США) и Майра Кантуария Родригес (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Кали Катлер (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кали Катлер (США) — Майра Кантуария Родригес (Бра):

победа Кали Катлер (США) – 0, ничья – 0, победа Майра Кантуария Родригес (Бра) – 0

Прогноз на матч Кали Катлер (США) – Майра Кантуария Родригес (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го марта 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Кали Катлер (США) — Майра Кантуария Родригес (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Кали Катлер (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Кали Катлер (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Кали Катлер (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Кали Катлер (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Кали Катлер (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Кали Катлер (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Кали Катлер (США) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Майра Кантуария Родригес (Бра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Майра Кантуария Родригес (Бра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Майра Кантуария Родригес (Бра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Майра Кантуария Родригес (Бра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Майра Кантуария Родригес (Бра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Кали Катлер (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Кали Катлер (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Кали Катлер (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Кали Катлер (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Кали Катлер (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Майра Кантуария Родригес (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Майра Кантуария Родригес (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Майра Кантуария Родригес (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Майра Кантуария Родригес (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Майра Кантуария Родригес (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Майра Кантуария Родригес (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Майра Кантуария Родригес (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Кали Катлер (США) – Майра Кантуария Родригес (Бра) 16.03.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Кали Катлер (США) и Майра Кантуария Родригес (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Кали Катлер (США) и Майра Кантуария Родригес (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Кали Катлер (США) и Майра Кантуария Родригес (Бра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Кали Катлер (США) и Майра Кантуария Родригес (Бра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Кали Катлер (США) и Майра Кантуария Родригес (Бра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Кали Катлер (США) легко справится с таким соперником, как Майра Кантуария Родригес (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Кали Катлер (США) — Майра Кантуария Родригес (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Майра Кантуария Родригес (Бра).

Кали Катлер (США)

Свою самую выдающуюся победу Кали Катлер (США) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Кали Катлер (США) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Кали Катлер (США) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Кали Катлер (США) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Кали Катлер (США) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Майра Кантуария Родригес (Бра)

В данный момент Майра Кантуария Родригес (Бра) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Майра Кантуария Родригес (Бра) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Майра Кантуария Родригес (Бра) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Майра Кантуария Родригес (Бра) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Кали Катлер (США) — Майра Кантуария Родригес (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го марта 2023 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Кали Катлер (США) — Майра Кантуария Родригес (Бра) собираются ставить на то, что сильнее будет Кали Катлер (США), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Кали Катлер (США) сейчас находится на пике формы, так что Майра Кантуария Родригес (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Кали Катлер (США).

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