Анастасия Аббагнато — Даша Иванова: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Анастасия Аббагнато — Даша Иванова (15-го марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Анастасия Аббагнато — Даша Иванова 15-го марта

15-го марта в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Анастасия Аббагнато , а противостоять в этом поединке будет Даша Иванова.



Буквально несколько дней назад Анастасия Аббагнато и Даша Иванова играли свои матчи, а теперь уже 15-го марта им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 11:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Анастасия Аббагнато имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Анастасия Аббагнато — Даша Иванова:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 15-го марта, ведь именно в этот день на корте встречаются Анастасия Аббагнато и Даша Иванова. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 11:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Анастасия Аббагнато имеет на своем счету три победы, Даша Иванова может похвастаться четырьмя.

Анастасия Аббагнато

В этом сезоне Анастасия Аббагнато показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Анастасия Аббагнато сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Анастасия Аббагнато еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Анастасия Аббагнато обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Анастасия Аббагнато играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Анастасия Аббагнато любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Даша Иванова

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Даша Иванова на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Даша Иванова демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Даша Иванова имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Даша Иванова намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Даша Иванова не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Даша Иванова будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Даша Иванова и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Даша Иванова умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Анастасия Аббагнато — Даша Иванова

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Анастасия Аббагнато и Даша Иванова впервые будут встречаться между собой. Если Анастасия Аббагнато уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Даша Иванова пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Анастасия Аббагнато демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Анастасия Аббагнато – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Анастасия Аббагнато — Даша Иванова (15-го марта), ставки и коэффициенты

Анастасия Аббагнато

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Анастасия Аббагнато, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Анастасия Аббагнато уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Анастасия Аббагнато старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Анастасия Аббагнато, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Анастасия Аббагнато не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Анастасия Аббагнато все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Анастасия Аббагнато точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Даша Иванова

На этом турнире Даша Иванова играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Даша Иванова какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Даша Иванова уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Даша Иванова много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Даша Иванова сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Даша Иванова не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Анастасия Аббагнато — Даша Иванова Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Анастасия Аббагнато и Даша Иванова аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Анастасия Аббагнато и Даша Иванова обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Анастасия Аббагнато и Даша Иванова постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Анастасия Аббагнато — Даша Иванова: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Анастасия Аббагнато имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Анастасия Аббагнато и Даша Иванова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Даша Иванова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Анастасия Аббагнато превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Даша Иванова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Анастасия Аббагнато гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Анастасия Аббагнато — Даша Иванова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Анастасия Аббагнато и Даша Иванова сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Анастасия Аббагнато, и Даша Иванова будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-673977-prognozy-i-stavki-na-match-anton-matusevich-daniel-mazur-15-03-23/