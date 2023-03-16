Прогноз на бой Ярослав Иванов (Пол) — Владимир Тракал (Чех) 17.03.2023

«Ярослав Иванов (Пол)» – «Владимир Тракал (Чех)». 17.03.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Ярослав Иванов (Пол) — Владимир Тракал (Чех) на 17-го марта, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Ярослав Иванов (Пол) и Владимир Тракал (Чех) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 22:00.

До 17-го марта осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Ярослав Иванов (Пол) — Владимир Тракал (Чех). Это будет продолжаться вплоть до 22:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ярослав Иванов (Пол) — Владимир Тракал (Чех):

победа Ярослав Иванов (Пол) – 0, ничья – 0, победа Владимир Тракал (Чех) – 0

Прогноз на матч Ярослав Иванов (Пол) – Владимир Тракал (Чех) Бои, титульный бой, 17-го марта :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Ярослав Иванов (Пол) не очень выгодно, а вот Владимир Тракал (Чех) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Ярослав Иванов (Пол) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Ярослав Иванов (Пол) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Ярослав Иванов (Пол) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Ярослав Иванов (Пол) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Ярослав Иванов (Пол) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Владимир Тракал (Чех) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Владимир Тракал (Чех) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Владимир Тракал (Чех) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Владимир Тракал (Чех) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Владимир Тракал (Чех) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Ярослав Иванов (Пол) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Ярослав Иванов (Пол) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Ярослав Иванов (Пол) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Ярослав Иванов (Пол) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Владимир Тракал (Чех) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Владимир Тракал (Чех) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Владимир Тракал (Чех) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Владимир Тракал (Чех) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Владимир Тракал (Чех) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Владимир Тракал (Чех) должен задуматься о своей обороне.

Ярослав Иванов (Пол) – Владимир Тракал (Чех) 17.03.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Ярослав Иванов (Пол) и Владимир Тракал (Чех). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Ярослав Иванов (Пол) и Владимир Тракал (Чех) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Ярослав Иванов (Пол) и Владимир Тракал (Чех). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Ярослав Иванов (Пол) и Владимир Тракал (Чех) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Ярослав Иванов (Пол) и Владимир Тракал (Чех) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Ярослав Иванов (Пол) и Владимир Тракал (Чех), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Ярослав Иванов (Пол) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Ярослав Иванов (Пол) в данный момент сильнее, нежели Владимир Тракал (Чех), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Ярослав Иванов (Пол)

Как бы Ярослав Иванов (Пол) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Ярослав Иванов (Пол) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Ярослав Иванов (Пол) дрался на ринге только с представителями своей страны. Ярослав Иванов (Пол) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Ярослав Иванов (Пол) совершенно не работает над собственной защитой.

Владимир Тракал (Чех)

На сегодняшний день Владимир Тракал (Чех) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Владимир Тракал (Чех) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Владимир Тракал (Чех) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Владимир Тракал (Чех) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Ярослав Иванов (Пол) — Владимир Тракал (Чех). Прогноз и ставки на матч. Бои 17-го марта

В настоящее время Ярослав Иванов (Пол) и Владимир Тракал (Чех) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Ярослав Иванов (Пол) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Ярослав Иванов (Пол) и Владимир Тракал (Чех), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Ярослав Иванов (Пол) выиграет бой.

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