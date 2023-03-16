Прогноз на бой Михал Михальски (Пол) — Георгий Квелидзе (Гру) 18 марта

«Михал Михальски (Пол)» – «Георгий Квелидзе (Гру)». 18.03.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Михал Михальски (Пол) — Георгий Квелидзе (Гру) на 18 марта, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Михал Михальски (Пол) и Георгий Квелидзе (Гру) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 00:00.

До 18 марта осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Михал Михальски (Пол) — Георгий Квелидзе (Гру). Это будет продолжаться вплоть до 00:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Михал Михальски (Пол) — Георгий Квелидзе (Гру):

победа Михал Михальски (Пол) – 0, ничья – 0, победа Георгий Квелидзе (Гру) – 0

Прогноз на матч Михал Михальски (Пол) – Георгий Квелидзе (Гру) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18 марта :

Из-за того, что все ставят на то, что Михал Михальски (Пол) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Георгий Квелидзе (Гру) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Михал Михальски (Пол) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Михал Михальски (Пол) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Михал Михальски (Пол) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Михал Михальски (Пол) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Михал Михальски (Пол) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Георгий Квелидзе (Гру) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Георгий Квелидзе (Гру) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Георгий Квелидзе (Гру) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Георгий Квелидзе (Гру) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Георгий Квелидзе (Гру) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Михал Михальски (Пол) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Михал Михальски (Пол) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Михал Михальски (Пол) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Михал Михальски (Пол) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Георгий Квелидзе (Гру) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Георгий Квелидзе (Гру) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Георгий Квелидзе (Гру) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Георгий Квелидзе (Гру) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Георгий Квелидзе (Гру) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Георгий Квелидзе (Гру) должен задуматься о своей обороне.

Михал Михальски (Пол) – Георгий Квелидзе (Гру) 18.03.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Михал Михальски (Пол) и Георгий Квелидзе (Гру), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Михал Михальски (Пол) и Георгий Квелидзе (Гру) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Михал Михальски (Пол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Георгий Квелидзе (Гру) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Михал Михальски (Пол) и Георгий Квелидзе (Гру), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Михал Михальски (Пол) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Михал Михальски (Пол) и Георгий Квелидзе (Гру), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Георгий Квелидзе (Гру) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Михал Михальски (Пол)

На самом деле Михал Михальски (Пол) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Михал Михальски (Пол) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Михал Михальски (Пол) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Михал Михальски (Пол) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Михал Михальски (Пол) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Георгий Квелидзе (Гру)

Сейчас Георгий Квелидзе (Гру) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Георгий Квелидзе (Гру) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Георгий Квелидзе (Гру) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Георгий Квелидзе (Гру) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Георгий Квелидзе (Гру) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Михал Михальски (Пол) — Георгий Квелидзе (Гру). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18 марта

Никто не сомневается, что Михал Михальски (Пол) намного сильнее, чем Георгий Квелидзе (Гру), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Михал Михальски (Пол) и Георгий Квелидзе (Гру), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Михал Михальски (Пол) выиграет бой.

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