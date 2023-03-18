Карлсберг — Скай Уокерс: хозяева докажут превосходство над соперником

Прогноз Карлсберг — Скай Уокерс (18.03.2023), ставки и коэффициенты

Карлсберг — Скай Уокерс (18-го марта), ставки и коэффициенты

18-го марта в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Болгария, в котором на своей площадке местный клуб Карлсберг примет соперника по национальному первенству Скай Уокерс.



Баскетболисты клубов Карлсберг и Скай Уокерс в 11:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 18-го марта. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Карлсберг одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Карлсберг также является лидером по количеству побед.



Карлсберг — Скай Уокерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Карлсберг возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Скай Уокерс. Данный поединок будет сыгран 18-го марта, а по московскому времени его начало состоится в 11:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Скай Уокерс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Карлсберг

Пока баскетбольному клубу Карлсберг никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Карлсберг показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Скай Уокерс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Скай Уокерс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Скай Уокерс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Скай Уокерс травмированы только игроки глубокого резерва.

«Карлсберг» — «Скай Уокерс»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Карлсберг — Скай Уокерс, несмотря на то, что он должен пройти только 18-го марта. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 11:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Карлсберг одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Карлсберг — Скай Уокерс (18-го марта), ставки и коэффициенты

Карлсберг

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Карлсберг наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Карлсберг сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Карлсберг всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Карлсберг бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Скай Уокерс

В прошлом матче баскетбольный клуб Скай Уокерс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Скай Уокерс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Скай Уокерс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Карлсберг — Скай Уокерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Карлсберг — Скай Уокерс, который должен пройти 18-го марта в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 11:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Карлсберг в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Карлсберг — Скай Уокерс: хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне у баскетбольного клуба Карлсберг подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Карлсберг и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Карлсберг еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Карлсберг сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Скай Уокерс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Скай Уокерс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Скай Уокерс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Скай Уокерс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Карлсберг — Скай Уокерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Карлсберг уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Карлсберг пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Карлсберг составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Скай Уокерс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Скай Уокерс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Скай Уокерс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



http://evolvegame.ru/cat4-676609-prognoz-na-match-antalya-07-zhen-bellona-kayseri-zhen-18-03-23/