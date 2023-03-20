Прогноз Санчес/Шидек — Сачко/Форейтек (20.03.2023), ставки и коэффициенты

Санчес/Шидек — Сачко/Форейтек. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (20.03.23)

20.03.2023 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Санчес/Шидек , а противостоять в этом поединке будет Сачко/Форейтек.



Так как Санчес/Шидек в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Сачко/Форейтек, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 20.03.2023. Но, доказать обратное Санчес/Шидек все же сможет в 12:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Санчес/Шидек — Сачко/Форейтек:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 20.03.2023 встречаются Санчес/Шидек и Сачко/Форейтек. Начало поединка запланировано на 12:00 по МСК. Санчес/Шидек является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Санчес/Шидек

По непонятным причинам Санчес/Шидек в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Санчес/Шидек теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Санчес/Шидек занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Санчес/Шидек играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Санчес/Шидек имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Сачко/Форейтек

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Сачко/Форейтекв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Сачко/Форейтек играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Сачко/Форейтек держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Сачко/Форейтек демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Сачко/Форейтек находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Челленджер, Санчес/Шидек — Сачко/Форейтек

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Санчес/Шидек — Сачко/Форейтек. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.03.23)

Санчес/Шидек

В этом сезоне Санчес/Шидек демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Санчес/Шидек уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Санчес/Шидек любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Санчес/Шидек часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Санчес/Шидек умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Сачко/Форейтек

Этот сезон Сачко/Форейтек проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Сачко/Форейтек снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Сачко/Форейтек слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Сачко/Форейтек допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Санчес/Шидек — Сачко/Форейтек Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Санчес/Шидек и Сачко/Форейтек. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Санчес/Шидек и Сачко/Форейтек встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Санчес/Шидек и Сачко/Форейтек довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Санчес/Шидек и Сачко/Форейтек подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Санчес/Шидек — Сачко/Форейтек: кто пройдет в следующий раунд?

Санчес/Шидек и Сачко/Форейтек которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Санчес/Шидек имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Сачко/Форейтек хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Санчес/Шидек. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Сачко/Форейтек умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Санчес/Шидек довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Сачко/Форейтек вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Санчес/Шидек.

СЕГОДНЯ МАТЧ Санчес/Шидек — Сачко/Форейтек. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Санчес/Шидек и Сачко/Форейтек.



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