Бруно Пуйоль Наварро — Карл Фриберг: в ожидании «эйсов»

Прогноз Бруно Пуйоль Наварро — Карл Фриберг (20.03.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бруно Пуйоль Наварро — Карл Фриберг 20-го марта

20-го марта в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Бруно Пуйоль Наварро , а противостоять в этом поединке будет Карл Фриберг.



Так как Бруно Пуйоль Наварро в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Карл Фриберг, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 20-го марта. Но, доказать обратное Бруно Пуйоль Наварро все же сможет в 12:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Бруно Пуйоль Наварро — Карл Фриберг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 12:00 по Москве Бруно Пуйоль Наварро выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Карл Фриберг. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 20-го марта. Бруно Пуйоль Наварро не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Бруно Пуйоль Наварро

Болельщики ожидали, что на этом турнире Бруно Пуйоль Наварро продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Бруно Пуйоль Наварро в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Бруно Пуйоль Наварро сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Бруно Пуйоль Наварро немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Карл Фриберг

На этом турнире Карл Фриберг играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Карл Фриберг все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Карл Фриберг не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Карл Фриберг уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Карл Фриберг на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Карл Фриберг пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

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Бруно Пуйоль Наварро — Карл Фриберг (20-го марта), ставки и коэффициенты

Бруно Пуйоль Наварро

На данном турнире Бруно Пуйоль Наварро выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Бруно Пуйоль Наварро выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Бруно Пуйоль Наварро допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Бруно Пуйоль Наварро особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Бруно Пуйоль Наварро, это умение играть на травяных кортах.

Карл Фриберг

На этом турнире Карл Фриберг играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Карл Фриберг надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Карл Фриберг находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Карл Фриберг считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Бруно Пуйоль Наварро — Карл Фриберг Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бруно Пуйоль Наварро и Карл Фриберг начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бруно Пуйоль Наварро и Карл Фриберг показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бруно Пуйоль Наварро и Карл Фриберг провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бруно Пуйоль Наварро и Карл Фриберг действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бруно Пуйоль Наварро — Карл Фриберг: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Бруно Пуйоль Наварро и Карл Фриберг из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Карл Фриберг относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Карл Фриберг проводит второй или третий матч. А вот Бруно Пуйоль Наварро как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Бруно Пуйоль Наварро, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Бруно Пуйоль Наварро без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Бруно Пуйоль Наварро вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бруно Пуйоль Наварро — Карл Фриберг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бруно Пуйоль Наварро и Карл Фриберг.



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