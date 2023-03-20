Прогноз на бой Джутамас Джитпонг (Таи) — Преети Преети (Инд) 20-го марта

«Джутамас Джитпонг (Таи)» – «Преети Преети (Инд)». 20.03.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джутамас Джитпонг (Таи) — Преети Преети (Инд) на 20-го марта 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джутамас Джитпонг (Таи) и Преети Преети (Инд) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 15:25.

До 20-го марта 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Джутамас Джитпонг (Таи) — Преети Преети (Инд). Это будет продолжаться вплоть до 15:25 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джутамас Джитпонг (Таи) — Преети Преети (Инд):

победа Джутамас Джитпонг (Таи) – 0, ничья – 0, победа Преети Преети (Инд) – 0

Прогноз на матч Джутамас Джитпонг (Таи) – Преети Преети (Инд) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 20-го марта 2023 года :

Так как Джутамас Джитпонг (Таи) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Преети Преети (Инд) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Джутамас Джитпонг (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Джутамас Джитпонг (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Джутамас Джитпонг (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Джутамас Джитпонг (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Джутамас Джитпонг (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Преети Преети (Инд) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Преети Преети (Инд) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Преети Преети (Инд) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Преети Преети (Инд) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Преети Преети (Инд) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Джутамас Джитпонг (Таи) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Джутамас Джитпонг (Таи) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Джутамас Джитпонг (Таи) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Джутамас Джитпонг (Таи) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Джутамас Джитпонг (Таи) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Преети Преети (Инд) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Преети Преети (Инд) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Преети Преети (Инд) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Преети Преети (Инд) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Преети Преети (Инд) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Преети Преети (Инд) должен задуматься о своей обороне.

Джутамас Джитпонг (Таи) – Преети Преети (Инд) 20.03.23

Появление на ринге таких бойцов, как Джутамас Джитпонг (Таи) и Преети Преети (Инд) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джутамас Джитпонг (Таи) и Преети Преети (Инд). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Джутамас Джитпонг (Таи) и Преети Преети (Инд) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джутамас Джитпонг (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Преети Преети (Инд) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Джутамас Джитпонг (Таи) и Преети Преети (Инд) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джутамас Джитпонг (Таи) и Преети Преети (Инд), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Преети Преети (Инд) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джутамас Джитпонг (Таи)

Несмотря на то, что Джутамас Джитпонг (Таи) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Джутамас Джитпонг (Таи) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Джутамас Джитпонг (Таи) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Джутамас Джитпонг (Таи) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Преети Преети (Инд)

В данный момент Преети Преети (Инд) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Преети Преети (Инд) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Преети Преети (Инд) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Преети Преети (Инд) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Джутамас Джитпонг (Таи) — Преети Преети (Инд). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 20-го марта 2023 года

В настоящее время Джутамас Джитпонг (Таи) и Преети Преети (Инд) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Джутамас Джитпонг (Таи) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джутамас Джитпонг (Таи) — Преети Преети (Инд) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Преети Преети (Инд) выиграет нокаутом.

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