Прогноз на бой Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) — Татьяна Чагас (Бра) 20-го марта

«Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг)» – «Татьяна Чагас (Бра)». 20.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 20-го марта 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) — Татьяна Чагас (Бра). На ринге его участники появятся в 15:25 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 20-го марта 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) — Татьяна Чагас (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 15:25, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) — Татьяна Чагас (Бра):

победа Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) – 0, ничья – 0, победа Татьяна Чагас (Бра) – 0

Прогноз на матч Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) – Татьяна Чагас (Бра) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 20-го марта 2023 года :

Так как Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Татьяна Чагас (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Татьяна Чагас (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Татьяна Чагас (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Татьяна Чагас (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Татьяна Чагас (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Татьяна Чагас (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Татьяна Чагас (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Татьяна Чагас (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Татьяна Чагас (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Татьяна Чагас (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Татьяна Чагас (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Татьяна Чагас (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) – Татьяна Чагас (Бра) 20.03.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) и Татьяна Чагас (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) и Татьяна Чагас (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) и Татьяна Чагас (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) легко справится с таким соперником, как Татьяна Чагас (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) — Татьяна Чагас (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Татьяна Чагас (Бра).

Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг)

На самом деле Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Татьяна Чагас (Бра)

Уже несколько лет Татьяна Чагас (Бра) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Татьяна Чагас (Бра) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Татьяна Чагас (Бра) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) — Татьяна Чагас (Бра). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 20-го марта 2023 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) — Татьяна Чагас (Бра) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Так как Энхджаркал Мунгунцецег (Мнг) и Татьяна Чагас (Бра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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