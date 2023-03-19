Прогноз на бой Давина Мира Мишель (Фра) — Алина Вебер (Блр) 20-го марта

«Давина Мира Мишель (Фра)» – «Алина Вебер (Блр)». 20.03.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Давина Мира Мишель (Фра) проведет 20.03.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Алина Вебер (Блр). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 16:25 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 20.03.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Давина Мира Мишель (Фра) — Алина Вебер (Блр). По Москве начало данного поединка будет в 16:25, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Давина Мира Мишель (Фра) — Алина Вебер (Блр):

победа Давина Мира Мишель (Фра) – 0, ничья – 0, победа Алина Вебер (Блр) – 0

Прогноз на матч Давина Мира Мишель (Фра) – Алина Вебер (Блр) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 20.03.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Давина Мира Мишель (Фра) станет победителем боя. Если выиграет Алина Вебер (Блр), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Давина Мира Мишель (Фра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Давина Мира Мишель (Фра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Давина Мира Мишель (Фра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Давина Мира Мишель (Фра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Алина Вебер (Блр) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Алина Вебер (Блр) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Алина Вебер (Блр), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Алина Вебер (Блр) должен быть в хорошей физической форме. Алина Вебер (Блр) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Давина Мира Мишель (Фра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Давина Мира Мишель (Фра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Давина Мира Мишель (Фра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Давина Мира Мишель (Фра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Давина Мира Мишель (Фра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Алина Вебер (Блр) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Алина Вебер (Блр) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Алина Вебер (Блр) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Алина Вебер (Блр) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Давина Мира Мишель (Фра) – Алина Вебер (Блр) 20.03.23

Появление на ринге таких бойцов, как Давина Мира Мишель (Фра) и Алина Вебер (Блр) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Давина Мира Мишель (Фра) и Алина Вебер (Блр). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Давина Мира Мишель (Фра) и Алина Вебер (Блр). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Давина Мира Мишель (Фра) и Алина Вебер (Блр) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Давина Мира Мишель (Фра) и Алина Вебер (Блр) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Давина Мира Мишель (Фра) — Алина Вебер (Блр) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Давина Мира Мишель (Фра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Давина Мира Мишель (Фра) — Алина Вебер (Блр) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Алина Вебер (Блр).

Давина Мира Мишель (Фра)

В своей профессиональной карьере Давина Мира Мишель (Фра) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Давина Мира Мишель (Фра) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Давина Мира Мишель (Фра) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Давина Мира Мишель (Фра) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Давина Мира Мишель (Фра) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Алина Вебер (Блр)

В своей карьере Алина Вебер (Блр) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Алина Вебер (Блр) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Алина Вебер (Блр) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Алина Вебер (Блр) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Давина Мира Мишель (Фра) — Алина Вебер (Блр). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 20.03.2023

Несмотря на то, что Давина Мира Мишель (Фра) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Алина Вебер (Блр) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Давина Мира Мишель (Фра) будет намного сильнее, чем Алина Вебер (Блр), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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