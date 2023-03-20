Прогноз на бой Жуман Жумабеков (Каз) — Кью Сунг Ким (Кор) 20-го марта

«Жуман Жумабеков (Каз)» – «Кью Сунг Ким (Кор)». 20.03.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 20 марта должен состояться бой Жуман Жумабеков (Каз) — Кью Сунг Ким (Кор), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 18:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Жуман Жумабеков (Каз) и Кью Сунг Ким (Кор) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Жуман Жумабеков (Каз) — Кью Сунг Ким (Кор) пройдет 20 марта, и можно не сомневаться, что в 18:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Жуман Жумабеков (Каз) имеет две победы нокаутом, а Кью Сунг Ким (Кор) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жуман Жумабеков (Каз) — Кью Сунг Ким (Кор):

победа Жуман Жумабеков (Каз) – 1.15, ничья – 65, победа Кью Сунг Ким (Кор) – 5.25

Прогноз на матч Жуман Жумабеков (Каз) – Кью Сунг Ким (Кор) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20 марта :

Из-за того, что все ставят на то, что Жуман Жумабеков (Каз) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.15. А котировка на то, что Кью Сунг Ким (Кор) будет сильнее повысилась до 5.25.

История личных встреч

Жуман Жумабеков (Каз) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Жуман Жумабеков (Каз) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Жуман Жумабеков (Каз) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Жуман Жумабеков (Каз) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Жуман Жумабеков (Каз) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Жуман Жумабеков (Каз) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Жуман Жумабеков (Каз) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Кью Сунг Ким (Кор) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Кью Сунг Ким (Кор) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Кью Сунг Ким (Кор) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Кью Сунг Ким (Кор) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Кью Сунг Ким (Кор) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Жуман Жумабеков (Каз) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Жуман Жумабеков (Каз) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Жуман Жумабеков (Каз) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Жуман Жумабеков (Каз) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Жуман Жумабеков (Каз) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Жуман Жумабеков (Каз) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Кью Сунг Ким (Кор) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Кью Сунг Ким (Кор) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Кью Сунг Ким (Кор) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Кью Сунг Ким (Кор) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Жуман Жумабеков (Каз) – Кью Сунг Ким (Кор) 20.03.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Жуман Жумабеков (Каз) и Кью Сунг Ким (Кор). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Жуман Жумабеков (Каз) и Кью Сунг Ким (Кор) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Жуман Жумабеков (Каз) — Кью Сунг Ким (Кор) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Жуман Жумабеков (Каз) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Жуман Жумабеков (Каз) — Кью Сунг Ким (Кор) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Кью Сунг Ким (Кор), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Жуман Жумабеков (Каз)

В своей профессиональной карьере Жуман Жумабеков (Каз) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Жуман Жумабеков (Каз) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Жуман Жумабеков (Каз) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Жуман Жумабеков (Каз) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Жуман Жумабеков (Каз) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Кью Сунг Ким (Кор)

Никаких высот Кью Сунг Ким (Кор) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Кью Сунг Ким (Кор) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Кью Сунг Ким (Кор) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Кью Сунг Ким (Кор) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Жуман Жумабеков (Каз) — Кью Сунг Ким (Кор). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20 марта

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Жуман Жумабеков (Каз) — Кью Сунг Ким (Кор) собираются ставить на то, что сильнее будет Жуман Жумабеков (Каз), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Так как Жуман Жумабеков (Каз) и Кью Сунг Ким (Кор) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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