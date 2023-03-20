Михаэль Кинтеро — Франсиско Томас Гешвинд. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.03.23)

Прогноз Михаэль Кинтеро — Франсиско Томас Гешвинд (20-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Михаэль Кинтеро — Франсиско Томас Гешвинд 20 марта

20 марта в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Михаэль Кинтеро , а противостоять в этом поединке будет Франсиско Томас Гешвинд.



20 марта пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Михаэль Кинтеро и Франсиско Томас Гешвинд. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 21:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Михаэль Кинтеро может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Михаэль Кинтеро — Франсиско Томас Гешвинд:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Михаэль Кинтеро — Франсиско Томас Гешвинд, которая пройдет 20 марта в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 21:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Михаэль Кинтеро

По непонятным причинам Михаэль Кинтеро в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Михаэль Кинтеро теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Михаэль Кинтеро занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Михаэль Кинтеро играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Михаэль Кинтеро имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Франсиско Томас Гешвинд

На этом турнире Франсиско Томас Гешвинд играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Франсиско Томас Гешвинд все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Франсиско Томас Гешвинд не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Франсиско Томас Гешвинд уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Франсиско Томас Гешвинд на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Франсиско Томас Гешвинд пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Михаэль Кинтеро — Франсиско Томас Гешвинд

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Михаэль Кинтеро — Франсиско Томас Гешвинд. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.03.23)

Михаэль Кинтеро

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Михаэль Кинтеро выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Михаэль Кинтеро всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Михаэль Кинтеро уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Михаэль Кинтеро занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Михаэль Кинтеро больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Михаэль Кинтеро имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Франсиско Томас Гешвинд

Несмотря на свой молодой возраст, Франсиско Томас Гешвинд демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Франсиско Томас Гешвинд уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Франсиско Томас Гешвинд станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Франсиско Томас Гешвинд, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Франсиско Томас Гешвинд умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Франсиско Томас Гешвинд имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Михаэль Кинтеро — Франсиско Томас Гешвинд Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Михаэль Кинтеро и Франсиско Томас Гешвинд, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Михаэль Кинтеро и Франсиско Томас Гешвинд играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Михаэль Кинтеро, и Франсиско Томас Гешвинд неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Михаэль Кинтеро — Франсиско Томас Гешвинд: соперники не будут долго запрягать

Михаэль Кинтеро и Франсиско Томас Гешвинд которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Михаэль Кинтеро имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Франсиско Томас Гешвинд хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Михаэль Кинтеро. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Франсиско Томас Гешвинд умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Михаэль Кинтеро довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Франсиско Томас Гешвинд вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Михаэль Кинтеро.

СЕГОДНЯ МАТЧ Михаэль Кинтеро — Франсиско Томас Гешвинд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Михаэль Кинтеро и Франсиско Томас Гешвинд.



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