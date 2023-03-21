Прогноз на бой Фарзона Фозилова (Узб) — Снежана Силькович (Срб) 21 марта

«Фарзона Фозилова (Узб)» – «Снежана Силькович (Срб)». 21.03.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Фарзона Фозилова (Узб) — Снежана Силькович (Срб) на 21-го марта, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Фарзона Фозилова (Узб) и Снежана Силькович (Срб) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 11:25.

Стало известно, что именно 21-го марта пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Фарзона Фозилова (Узб) — Снежана Силькович (Срб). По Москве начало данного поединка будет в 11:25, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фарзона Фозилова (Узб) — Снежана Силькович (Срб):

победа Фарзона Фозилова (Узб) – 0, ничья – 0, победа Снежана Силькович (Срб) – 0

Прогноз на матч Фарзона Фозилова (Узб) – Снежана Силькович (Срб) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 21-го марта :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Фарзона Фозилова (Узб) не очень выгодно, а вот Снежана Силькович (Срб) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Фарзона Фозилова (Узб) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Фарзона Фозилова (Узб) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Фарзона Фозилова (Узб) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Фарзона Фозилова (Узб) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Фарзона Фозилова (Узб) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Фарзона Фозилова (Узб) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Снежана Силькович (Срб) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Снежана Силькович (Срб) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Снежана Силькович (Срб), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Снежана Силькович (Срб) должен быть в хорошей физической форме. Снежана Силькович (Срб) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Фарзона Фозилова (Узб) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Фарзона Фозилова (Узб) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Фарзона Фозилова (Узб) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Фарзона Фозилова (Узб) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Фарзона Фозилова (Узб) валится с ног. К тому же, Фарзона Фозилова (Узб) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Фарзона Фозилова (Узб) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Снежана Силькович (Срб) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Снежана Силькович (Срб) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Снежана Силькович (Срб) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Снежана Силькович (Срб) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Снежана Силькович (Срб), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Фарзона Фозилова (Узб) – Снежана Силькович (Срб) 21.03.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Фарзона Фозилова (Узб) и Снежана Силькович (Срб), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Фарзона Фозилова (Узб) и Снежана Силькович (Срб) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Фарзона Фозилова (Узб) и Снежана Силькович (Срб) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Фарзона Фозилова (Узб) и Снежана Силькович (Срб) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Фарзона Фозилова (Узб) сейчас находится на пике формы, так что Снежана Силькович (Срб) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Фарзона Фозилова (Узб).

Спортивные прогнозисты считают, что Фарзона Фозилова (Узб) в данный момент сильнее, нежели Снежана Силькович (Срб), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Фарзона Фозилова (Узб)

Как бы Фарзона Фозилова (Узб) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Фарзона Фозилова (Узб) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Фарзона Фозилова (Узб) дрался на ринге только с представителями своей страны. Фарзона Фозилова (Узб) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Фарзона Фозилова (Узб) совершенно не работает над собственной защитой.

Снежана Силькович (Срб)

Сейчас Снежана Силькович (Срб) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Снежана Силькович (Срб) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Снежана Силькович (Срб) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Снежана Силькович (Срб) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Снежана Силькович (Срб) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Фарзона Фозилова (Узб) — Снежана Силькович (Срб). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 21-го марта

Вряд ли Фарзона Фозилова (Узб) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Снежана Силькович (Срб), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Так как Фарзона Фозилова (Узб) и Снежана Силькович (Срб) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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