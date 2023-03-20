Прогноз на бой Жусилен Ромеу (Бра) — Сатсуки Йошидзава (Япо) 21 марта

«Жусилен Ромеу (Бра)» – «Сатсуки Йошидзава (Япо)». 21.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 21-го марта букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Жусилен Ромеу (Бра) — Сатсуки Йошидзава (Япо). На ринге его участники появятся в 12:15 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Жусилен Ромеу (Бра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Жусилен Ромеу (Бра) — Сатсуки Йошидзава (Япо) пройдет 21-го марта, и можно не сомневаться, что в 12:15 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Жусилен Ромеу (Бра) имеет две победы нокаутом, а Сатсуки Йошидзава (Япо) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жусилен Ромеу (Бра) — Сатсуки Йошидзава (Япо):

победа Жусилен Ромеу (Бра) – 0, ничья – 0, победа Сатсуки Йошидзава (Япо) – 0

Прогноз на матч Жусилен Ромеу (Бра) – Сатсуки Йошидзава (Япо) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 21-го марта :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Жусилен Ромеу (Бра) не очень выгодно, а вот Сатсуки Йошидзава (Япо) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Жусилен Ромеу (Бра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Жусилен Ромеу (Бра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Жусилен Ромеу (Бра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Жусилен Ромеу (Бра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Жусилен Ромеу (Бра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Жусилен Ромеу (Бра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Сатсуки Йошидзава (Япо) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Сатсуки Йошидзава (Япо) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Сатсуки Йошидзава (Япо) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Сатсуки Йошидзава (Япо) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Сатсуки Йошидзава (Япо) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Жусилен Ромеу (Бра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Жусилен Ромеу (Бра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Жусилен Ромеу (Бра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Жусилен Ромеу (Бра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Жусилен Ромеу (Бра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Жусилен Ромеу (Бра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Сатсуки Йошидзава (Япо) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Сатсуки Йошидзава (Япо) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Сатсуки Йошидзава (Япо) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Сатсуки Йошидзава (Япо) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Сатсуки Йошидзава (Япо), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Жусилен Ромеу (Бра) – Сатсуки Йошидзава (Япо) 21.03.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Жусилен Ромеу (Бра) и Сатсуки Йошидзава (Япо), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Жусилен Ромеу (Бра) и Сатсуки Йошидзава (Япо) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Жусилен Ромеу (Бра) и Сатсуки Йошидзава (Япо) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Жусилен Ромеу (Бра) и Сатсуки Йошидзава (Япо) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Жусилен Ромеу (Бра) — Сатсуки Йошидзава (Япо) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Жусилен Ромеу (Бра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Жусилен Ромеу (Бра) в данный момент сильнее, нежели Сатсуки Йошидзава (Япо), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Жусилен Ромеу (Бра)

Хотя Жусилен Ромеу (Бра) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Жусилен Ромеу (Бра) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Жусилен Ромеу (Бра) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Жусилен Ромеу (Бра) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Жусилен Ромеу (Бра) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Сатсуки Йошидзава (Япо)

В своей карьере Сатсуки Йошидзава (Япо) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Сатсуки Йошидзава (Япо) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Сатсуки Йошидзава (Япо) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Сатсуки Йошидзава (Япо) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Жусилен Ромеу (Бра) — Сатсуки Йошидзава (Япо). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 21-го марта

Несмотря на то, что Жусилен Ромеу (Бра) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Сатсуки Йошидзава (Япо) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Жусилен Ромеу (Бра) сейчас находится на пике формы, так что Сатсуки Йошидзава (Япо) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Жусилен Ромеу (Бра).

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