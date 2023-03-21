Прогноз на бой Аяка Тагучи (Япо) — Лоредана Андреа Марин (Рум) 21 марта

«Аяка Тагучи (Япо)» – «Лоредана Андреа Марин (Рум)». 21.03.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Аяка Тагучи (Япо) — Лоредана Андреа Марин (Рум) на 21-го марта, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Аяка Тагучи (Япо) и Лоредана Андреа Марин (Рум) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 16:15.

В 16:15 по московскому времени Аяка Тагучи (Япо) и Лоредана Андреа Марин (Рум) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 21-го марта, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Аяка Тагучи (Япо) и Лоредана Андреа Марин (Рум) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Аяка Тагучи (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аяка Тагучи (Япо) — Лоредана Андреа Марин (Рум):

победа Аяка Тагучи (Япо) – 0, ничья – 0, победа Лоредана Андреа Марин (Рум) – 0

Прогноз на матч Аяка Тагучи (Япо) – Лоредана Андреа Марин (Рум) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 21-го марта :

Из-за того, что все ставят на то, что Аяка Тагучи (Япо) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Лоредана Андреа Марин (Рум) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Аяка Тагучи (Япо) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Аяка Тагучи (Япо) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Аяка Тагучи (Япо) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Аяка Тагучи (Япо) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Аяка Тагучи (Япо) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Лоредана Андреа Марин (Рум) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Лоредана Андреа Марин (Рум) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Лоредана Андреа Марин (Рум) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Лоредана Андреа Марин (Рум) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Лоредана Андреа Марин (Рум) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Аяка Тагучи (Япо) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Аяка Тагучи (Япо) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Аяка Тагучи (Япо) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Аяка Тагучи (Япо) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Аяка Тагучи (Япо) валится с ног. К тому же, Аяка Тагучи (Япо) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Аяка Тагучи (Япо) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Лоредана Андреа Марин (Рум) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Лоредана Андреа Марин (Рум) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Лоредана Андреа Марин (Рум) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Лоредана Андреа Марин (Рум) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Лоредана Андреа Марин (Рум) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Лоредана Андреа Марин (Рум) должен задуматься о своей обороне.

Аяка Тагучи (Япо) – Лоредана Андреа Марин (Рум) 21.03.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Аяка Тагучи (Япо) и Лоредана Андреа Марин (Рум), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Аяка Тагучи (Япо) и Лоредана Андреа Марин (Рум). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Аяка Тагучи (Япо) и Лоредана Андреа Марин (Рум) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Аяка Тагучи (Япо) и Лоредана Андреа Марин (Рум) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аяка Тагучи (Япо) легко справится с таким соперником, как Лоредана Андреа Марин (Рум). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Аяка Тагучи (Япо) — Лоредана Андреа Марин (Рум) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Лоредана Андреа Марин (Рум) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Аяка Тагучи (Япо)

Свою самую выдающуюся победу Аяка Тагучи (Япо) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Аяка Тагучи (Япо) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Аяка Тагучи (Япо) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Аяка Тагучи (Япо) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Аяка Тагучи (Япо) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Лоредана Андреа Марин (Рум)

Последний раз Лоредана Андреа Марин (Рум) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Лоредана Андреа Марин (Рум) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Лоредана Андреа Марин (Рум) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Лоредана Андреа Марин (Рум) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Лоредана Андреа Марин (Рум)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Лоредана Андреа Марин (Рум) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Аяка Тагучи (Япо) — Лоредана Андреа Марин (Рум). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 21-го марта

На титульный бой Аяка Тагучи (Япо) — Лоредана Андреа Марин (Рум) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Аяка Тагучи (Япо) и Лоредана Андреа Марин (Рум), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Аяка Тагучи (Япо) выиграет с помощью нокаута.

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