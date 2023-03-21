Прогноз на бой Кэролайн Де Алмейда (Бра) — Чутхамат Раксат (Таи) 21-го марта

«Кэролайн Де Алмейда (Бра)» – «Чутхамат Раксат (Таи)». 21.03.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 21 марта должен состояться бой Кэролайн Де Алмейда (Бра) — Чутхамат Раксат (Таи), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 15:35 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Кэролайн Де Алмейда (Бра) и Чутхамат Раксат (Таи) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Кэролайн Де Алмейда (Бра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 21 марта предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Чутхамат Раксат (Таи), так что вряд ли в 15:35 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кэролайн Де Алмейда (Бра) — Чутхамат Раксат (Таи):

победа Кэролайн Де Алмейда (Бра) – 0, ничья – 0, победа Чутхамат Раксат (Таи) – 0

Прогноз на матч Кэролайн Де Алмейда (Бра) – Чутхамат Раксат (Таи) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 21 марта :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Кэролайн Де Алмейда (Бра) не очень выгодно, а вот Чутхамат Раксат (Таи) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Кэролайн Де Алмейда (Бра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Кэролайн Де Алмейда (Бра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Кэролайн Де Алмейда (Бра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Кэролайн Де Алмейда (Бра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Кэролайн Де Алмейда (Бра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Чутхамат Раксат (Таи) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Чутхамат Раксат (Таи) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Чутхамат Раксат (Таи) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Чутхамат Раксат (Таи) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Чутхамат Раксат (Таи) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Кэролайн Де Алмейда (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Кэролайн Де Алмейда (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Кэролайн Де Алмейда (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Кэролайн Де Алмейда (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Кэролайн Де Алмейда (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Чутхамат Раксат (Таи) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Чутхамат Раксат (Таи) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Чутхамат Раксат (Таи) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Чутхамат Раксат (Таи) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Кэролайн Де Алмейда (Бра) – Чутхамат Раксат (Таи) 21.03.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Кэролайн Де Алмейда (Бра) и Чутхамат Раксат (Таи). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Кэролайн Де Алмейда (Бра) и Чутхамат Раксат (Таи) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Кэролайн Де Алмейда (Бра) и Чутхамат Раксат (Таи) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Кэролайн Де Алмейда (Бра) и Чутхамат Раксат (Таи) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Кэролайн Де Алмейда (Бра) — Чутхамат Раксат (Таи) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Чутхамат Раксат (Таи) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Кэролайн Де Алмейда (Бра) и Чутхамат Раксат (Таи), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Чутхамат Раксат (Таи) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Кэролайн Де Алмейда (Бра)

Так как Кэролайн Де Алмейда (Бра) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Кэролайн Де Алмейда (Бра) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Кэролайн Де Алмейда (Бра) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Кэролайн Де Алмейда (Бра) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Чутхамат Раксат (Таи)

На сегодняшний день Чутхамат Раксат (Таи) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Чутхамат Раксат (Таи) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Чутхамат Раксат (Таи) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Чутхамат Раксат (Таи) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Кэролайн Де Алмейда (Бра) — Чутхамат Раксат (Таи). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 21 марта

Спортивные эксперты считают, что Кэролайн Де Алмейда (Бра) сейчас намного сильнее, чем Чутхамат Раксат (Таи), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Кэролайн Де Алмейда (Бра) сейчас находится на пике формы, так что Чутхамат Раксат (Таи) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Кэролайн Де Алмейда (Бра).

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