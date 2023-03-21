Прогноз на бой Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) — Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) 21-го марта

«Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг)» – «Ивануса Гомес Морейра (К-Вер)». 21.03.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 21-го марта состоится интересный поединок Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) — Ивануса Гомес Морейра (К-Вер), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 17:15 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) — Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) пройдет 21-го марта, и можно не сомневаться, что в 17:15 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) имеет две победы нокаутом, а Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) — Ивануса Гомес Морейра (К-Вер):

победа Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) – 0, ничья – 0, победа Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) – 0

Прогноз на матч Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) – Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 21-го марта :

Букмекерские конторы на бой Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) — Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) – Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) 21.03.23

Появление на ринге таких бойцов, как Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) и Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) и Ивануса Гомес Морейра (К-Вер). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) и Ивануса Гомес Морейра (К-Вер). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) и Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) и Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) и Ивануса Гомес Морейра (К-Вер), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) выиграет бой.

На чемпионский бой Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) — Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Ивануса Гомес Морейра (К-Вер), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг)

Как бы Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) дрался на ринге только с представителями своей страны. Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) совершенно не работает над собственной защитой.

Ивануса Гомес Морейра (К-Вер)

Никаких высот Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) — Ивануса Гомес Морейра (К-Вер). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 21-го марта

Несмотря на то, что Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Ивануса Гомес Морейра (К-Вер) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) и Ивануса Гомес Морейра (К-Вер), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Цецегдари Мьягмарсурэн (Мнг) выиграет с помощью нокаута.

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