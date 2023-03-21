Прогноз на бой Серхио Габриэль Мартинес (Арг) — Джон Тегеран (Кол) 22-го марта

«Серхио Габриэль Мартинес (Арг)» – «Джон Тегеран (Кол)». 22.03.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 22 марта состоится интересный поединок Серхио Габриэль Мартинес (Арг) — Джон Тегеран (Кол), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 04:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Серхио Габриэль Мартинес (Арг) — Джон Тегеран (Кол) пройдет 22 марта, и можно не сомневаться, что в 04:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Серхио Габриэль Мартинес (Арг) имеет две победы нокаутом, а Джон Тегеран (Кол) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Серхио Габриэль Мартинес (Арг) — Джон Тегеран (Кол):

победа Серхио Габриэль Мартинес (Арг) – 1.07, ничья – 23, победа Джон Тегеран (Кол) – 8.1

Прогноз на матч Серхио Габриэль Мартинес (Арг) – Джон Тегеран (Кол) Бои, титульный бой, 22 марта :

Так как Серхио Габриэль Мартинес (Арг) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.07. В то же время Джон Тегеран (Кол) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 8.1.

История личных встреч

Серхио Габриэль Мартинес (Арг) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Серхио Габриэль Мартинес (Арг) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Серхио Габриэль Мартинес (Арг) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Серхио Габриэль Мартинес (Арг) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Серхио Габриэль Мартинес (Арг) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Серхио Габриэль Мартинес (Арг) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Серхио Габриэль Мартинес (Арг) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Джон Тегеран (Кол) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джон Тегеран (Кол) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джон Тегеран (Кол) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джон Тегеран (Кол) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джон Тегеран (Кол) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Серхио Габриэль Мартинес (Арг) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Серхио Габриэль Мартинес (Арг) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Серхио Габриэль Мартинес (Арг) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Серхио Габриэль Мартинес (Арг) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Серхио Габриэль Мартинес (Арг) валится с ног. К тому же, Серхио Габриэль Мартинес (Арг) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Серхио Габриэль Мартинес (Арг) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Джон Тегеран (Кол) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Джон Тегеран (Кол) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Джон Тегеран (Кол) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Джон Тегеран (Кол) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Джон Тегеран (Кол) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Серхио Габриэль Мартинес (Арг) – Джон Тегеран (Кол) 22.03.23

Появление на ринге таких бойцов, как Серхио Габриэль Мартинес (Арг) и Джон Тегеран (Кол) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Серхио Габриэль Мартинес (Арг) и Джон Тегеран (Кол). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Серхио Габриэль Мартинес (Арг) и Джон Тегеран (Кол). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Серхио Габриэль Мартинес (Арг) и Джон Тегеран (Кол) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Серхио Габриэль Мартинес (Арг) и Джон Тегеран (Кол) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Серхио Габриэль Мартинес (Арг) — Джон Тегеран (Кол) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Серхио Габриэль Мартинес (Арг) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Серхио Габриэль Мартинес (Арг) в данный момент сильнее, нежели Джон Тегеран (Кол), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Серхио Габриэль Мартинес (Арг)

Серхио Габриэль Мартинес (Арг) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Серхио Габриэль Мартинес (Арг) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Серхио Габриэль Мартинес (Арг) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Серхио Габриэль Мартинес (Арг) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Серхио Габриэль Мартинес (Арг) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Джон Тегеран (Кол)

Прошлый бой Джон Тегеран (Кол) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Джон Тегеран (Кол) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Джон Тегеран (Кол) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Джон Тегеран (Кол) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Серхио Габриэль Мартинес (Арг) — Джон Тегеран (Кол). Прогноз и ставки на матч. Бои 22 марта

В настоящее время Серхио Габриэль Мартинес (Арг) и Джон Тегеран (Кол) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Серхио Габриэль Мартинес (Арг) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Серхио Габриэль Мартинес (Арг) — Джон Тегеран (Кол) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Серхио Габриэль Мартинес (Арг) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.