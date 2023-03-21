Прогноз на бой Татьяна Фирсова (Тур) — Анастасия Дюжикова (Каз) 22.03.2023

«Татьяна Фирсова (Тур)» – «Анастасия Дюжикова (Каз)». 22.03.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 22.03.2023 должен состояться бой Татьяна Фирсова (Тур) — Анастасия Дюжикова (Каз), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 15:45 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Татьяна Фирсова (Тур) и Анастасия Дюжикова (Каз) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Татьяна Фирсова (Тур) — Анастасия Дюжикова (Каз) пройдет 22.03.2023, и можно не сомневаться, что в 15:45 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Татьяна Фирсова (Тур) имеет две победы нокаутом, а Анастасия Дюжикова (Каз) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Татьяна Фирсова (Тур) — Анастасия Дюжикова (Каз):

победа Татьяна Фирсова (Тур) – 0, ничья – 0, победа Анастасия Дюжикова (Каз) – 0

Прогноз на матч Татьяна Фирсова (Тур) – Анастасия Дюжикова (Каз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22.03.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Татьяна Фирсова (Тур) не очень выгодно, а вот Анастасия Дюжикова (Каз) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Татьяна Фирсова (Тур) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Татьяна Фирсова (Тур) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Татьяна Фирсова (Тур) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Татьяна Фирсова (Тур) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Татьяна Фирсова (Тур) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Татьяна Фирсова (Тур) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Татьяна Фирсова (Тур) может и не устоять на ногах.

Анастасия Дюжикова (Каз) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Анастасия Дюжикова (Каз) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Анастасия Дюжикова (Каз), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Анастасия Дюжикова (Каз) должен быть в хорошей физической форме. Анастасия Дюжикова (Каз) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Татьяна Фирсова (Тур) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Татьяна Фирсова (Тур) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Татьяна Фирсова (Тур) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Татьяна Фирсова (Тур) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Татьяна Фирсова (Тур) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Татьяна Фирсова (Тур) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Анастасия Дюжикова (Каз) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Анастасия Дюжикова (Каз) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Анастасия Дюжикова (Каз) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Анастасия Дюжикова (Каз) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Анастасия Дюжикова (Каз) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Анастасия Дюжикова (Каз) должен задуматься о своей обороне.

Татьяна Фирсова (Тур) – Анастасия Дюжикова (Каз) 22.03.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Татьяна Фирсова (Тур) и Анастасия Дюжикова (Каз), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Татьяна Фирсова (Тур) и Анастасия Дюжикова (Каз) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Татьяна Фирсова (Тур) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Анастасия Дюжикова (Каз) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Татьяна Фирсова (Тур) — Анастасия Дюжикова (Каз) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Анастасия Дюжикова (Каз) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Татьяна Фирсова (Тур) и Анастасия Дюжикова (Каз), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Анастасия Дюжикова (Каз) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Татьяна Фирсова (Тур)

Хотя Татьяна Фирсова (Тур) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Татьяна Фирсова (Тур) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Татьяна Фирсова (Тур) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Татьяна Фирсова (Тур) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Татьяна Фирсова (Тур) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Анастасия Дюжикова (Каз)

Сейчас Анастасия Дюжикова (Каз) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Анастасия Дюжикова (Каз) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Анастасия Дюжикова (Каз) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Анастасия Дюжикова (Каз) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Анастасия Дюжикова (Каз) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Татьяна Фирсова (Тур) — Анастасия Дюжикова (Каз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22.03.2023

В этом поединке Татьяна Фирсова (Тур) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Анастасия Дюжикова (Каз), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Татьяна Фирсова (Тур) и Анастасия Дюжикова (Каз), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Татьяна Фирсова (Тур) выиграет с помощью нокаута.