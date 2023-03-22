Прогноз на бой Хадиджа Эль-Марди (Мар) — Лу Чжен (Кит) 22-го марта

«Хадиджа Эль-Марди (Мар)» – «Лу Чжен (Кит)». 22.03.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Хадиджа Эль-Марди (Мар) — Лу Чжен (Кит) на 22-го марта, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Хадиджа Эль-Марди (Мар) и Лу Чжен (Кит) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 18:01.

Сейчас Хадиджа Эль-Марди (Мар) обладает несколькими чемпионскими титулами и 22-го марта предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Лу Чжен (Кит), так что вряд ли в 18:01 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хадиджа Эль-Марди (Мар) — Лу Чжен (Кит):

победа Хадиджа Эль-Марди (Мар) – 0, ничья – 0, победа Лу Чжен (Кит) – 0

Прогноз на матч Хадиджа Эль-Марди (Мар) – Лу Чжен (Кит) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 22-го марта :

Букмекерские конторы на бой Хадиджа Эль-Марди (Мар) — Лу Чжен (Кит) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Хадиджа Эль-Марди (Мар) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Хадиджа Эль-Марди (Мар) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Хадиджа Эль-Марди (Мар) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Хадиджа Эль-Марди (Мар) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Хадиджа Эль-Марди (Мар) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Лу Чжен (Кит) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Лу Чжен (Кит) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Лу Чжен (Кит), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Лу Чжен (Кит) должен быть в хорошей физической форме. Лу Чжен (Кит) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Хадиджа Эль-Марди (Мар) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Хадиджа Эль-Марди (Мар) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Хадиджа Эль-Марди (Мар) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Хадиджа Эль-Марди (Мар) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Хадиджа Эль-Марди (Мар) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Хадиджа Эль-Марди (Мар) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Лу Чжен (Кит) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Лу Чжен (Кит) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Лу Чжен (Кит) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Лу Чжен (Кит) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Лу Чжен (Кит), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Хадиджа Эль-Марди (Мар) – Лу Чжен (Кит) 22.03.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Хадиджа Эль-Марди (Мар) и Лу Чжен (Кит) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Хадиджа Эль-Марди (Мар) и Лу Чжен (Кит) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Хадиджа Эль-Марди (Мар) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Лу Чжен (Кит) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Хадиджа Эль-Марди (Мар) и Лу Чжен (Кит) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Хадиджа Эль-Марди (Мар) и Лу Чжен (Кит), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Лу Чжен (Кит) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Хадиджа Эль-Марди (Мар)

В своей профессиональной карьере Хадиджа Эль-Марди (Мар) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Хадиджа Эль-Марди (Мар) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Хадиджа Эль-Марди (Мар) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Хадиджа Эль-Марди (Мар) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Хадиджа Эль-Марди (Мар) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Лу Чжен (Кит)

Последний раз Лу Чжен (Кит) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Лу Чжен (Кит) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Лу Чжен (Кит) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Лу Чжен (Кит) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Лу Чжен (Кит)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Лу Чжен (Кит) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Хадиджа Эль-Марди (Мар) — Лу Чжен (Кит). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 22-го марта

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Хадиджа Эль-Марди (Мар) — Лу Чжен (Кит) собираются ставить на то, что сильнее будет Хадиджа Эль-Марди (Мар), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Хадиджа Эль-Марди (Мар) и Лу Чжен (Кит), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Хадиджа Эль-Марди (Мар) выиграет бой.

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