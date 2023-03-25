Прогноз на бой Ширзад Кадриан (Ирн) — Адриан Величко (Пол) 25 марта

«Ширзад Кадриан (Ирн)» – «Адриан Величко (Пол)». 25.03.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Ширзад Кадриан (Ирн) проведет 25-го марта 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Адриан Величко (Пол). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 00:40 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Ширзад Кадриан (Ирн) — Адриан Величко (Пол) пройдет 25-го марта 2023 года, и можно не сомневаться, что в 00:40 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Ширзад Кадриан (Ирн) имеет две победы нокаутом, а Адриан Величко (Пол) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ширзад Кадриан (Ирн) — Адриан Величко (Пол):

победа Ширзад Кадриан (Ирн) – 1.46, ничья – 65, победа Адриан Величко (Пол) – 2.66

Прогноз на матч Ширзад Кадриан (Ирн) – Адриан Величко (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25-го марта 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Ширзад Кадриан (Ирн) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.46. А котировка на то, что Адриан Величко (Пол) будет сильнее повысилась до 2.66.

История личных встреч

Ширзад Кадриан (Ирн) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Ширзад Кадриан (Ирн) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Ширзад Кадриан (Ирн) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Ширзад Кадриан (Ирн) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Ширзад Кадриан (Ирн) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Ширзад Кадриан (Ирн) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Ширзад Кадриан (Ирн) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Адриан Величко (Пол) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Адриан Величко (Пол) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Адриан Величко (Пол) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Адриан Величко (Пол) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Адриан Величко (Пол) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Ширзад Кадриан (Ирн) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Ширзад Кадриан (Ирн) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Ширзад Кадриан (Ирн) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Ширзад Кадриан (Ирн) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Ширзад Кадриан (Ирн) валится с ног. К тому же, Ширзад Кадриан (Ирн) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Ширзад Кадриан (Ирн) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Адриан Величко (Пол) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Адриан Величко (Пол) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Адриан Величко (Пол) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Адриан Величко (Пол) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Адриан Величко (Пол) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Адриан Величко (Пол) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Адриан Величко (Пол) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Ширзад Кадриан (Ирн) – Адриан Величко (Пол) 25.03.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Ширзад Кадриан (Ирн) и Адриан Величко (Пол), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Ширзад Кадриан (Ирн) и Адриан Величко (Пол) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Ширзад Кадриан (Ирн) и Адриан Величко (Пол), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Ширзад Кадриан (Ирн) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Ширзад Кадриан (Ирн) — Адриан Величко (Пол) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Адриан Величко (Пол).

Ширзад Кадриан (Ирн)

Несмотря на то, что Ширзад Кадриан (Ирн) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Ширзад Кадриан (Ирн) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Ширзад Кадриан (Ирн) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Ширзад Кадриан (Ирн) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Адриан Величко (Пол)

Прошлый бой Адриан Величко (Пол) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Адриан Величко (Пол) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Адриан Величко (Пол) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Адриан Величко (Пол) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Ширзад Кадриан (Ирн) — Адриан Величко (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25-го марта 2023 года

Спортивные эксперты считают, что Ширзад Кадриан (Ирн) сейчас намного сильнее, чем Адриан Величко (Пол), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Ширзад Кадриан (Ирн) — Адриан Величко (Пол) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Ширзад Кадриан (Ирн) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

http://rockaluga.ru/cat3-849033-prognoz-na-boy-kristian-mbilli-assomo-fra-karlos-gongora-ekv/

http://evolvegame.ru/cat2-681377-aleks-mihelsen-kolin-markes-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-23-03-23/