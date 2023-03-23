Прогноз на бой Иман Хелиф (Алж) — Джанджаем Суваннафенг (Таи) 23 марта

«Иман Хелиф (Алж)» – «Джанджаем Суваннафенг (Таи)». 23.03.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 23-го марта должен состояться бой Иман Хелиф (Алж) — Джанджаем Суваннафенг (Таи), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 16:40 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Иман Хелиф (Алж) и Джанджаем Суваннафенг (Таи) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 16:40 по московскому времени Иман Хелиф (Алж) и Джанджаем Суваннафенг (Таи) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 23-го марта, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Иман Хелиф (Алж) и Джанджаем Суваннафенг (Таи) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Иман Хелиф (Алж).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Иман Хелиф (Алж) — Джанджаем Суваннафенг (Таи):

победа Иман Хелиф (Алж) – 0, ничья – 0, победа Джанджаем Суваннафенг (Таи) – 0

Прогноз на матч Иман Хелиф (Алж) – Джанджаем Суваннафенг (Таи) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 23-го марта :

Букмекерские конторы на бой Иман Хелиф (Алж) — Джанджаем Суваннафенг (Таи) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Иман Хелиф (Алж) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Иман Хелиф (Алж) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Иман Хелиф (Алж) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Иман Хелиф (Алж) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Иман Хелиф (Алж) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Джанджаем Суваннафенг (Таи) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джанджаем Суваннафенг (Таи) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джанджаем Суваннафенг (Таи) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джанджаем Суваннафенг (Таи) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джанджаем Суваннафенг (Таи) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Иман Хелиф (Алж) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Иман Хелиф (Алж) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Иман Хелиф (Алж) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Иман Хелиф (Алж) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Иман Хелиф (Алж) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Иман Хелиф (Алж) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Джанджаем Суваннафенг (Таи) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джанджаем Суваннафенг (Таи) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джанджаем Суваннафенг (Таи) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джанджаем Суваннафенг (Таи) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джанджаем Суваннафенг (Таи) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джанджаем Суваннафенг (Таи) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джанджаем Суваннафенг (Таи) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Иман Хелиф (Алж) – Джанджаем Суваннафенг (Таи) 23.03.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Иман Хелиф (Алж) и Джанджаем Суваннафенг (Таи). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Иман Хелиф (Алж) и Джанджаем Суваннафенг (Таи) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Иман Хелиф (Алж) и Джанджаем Суваннафенг (Таи) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Иман Хелиф (Алж) — Джанджаем Суваннафенг (Таи) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Джанджаем Суваннафенг (Таи) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Иман Хелиф (Алж) — Джанджаем Суваннафенг (Таи) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джанджаем Суваннафенг (Таи).

Иман Хелиф (Алж)

Свою самую выдающуюся победу Иман Хелиф (Алж) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Иман Хелиф (Алж) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Иман Хелиф (Алж) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Иман Хелиф (Алж) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Иман Хелиф (Алж) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Джанджаем Суваннафенг (Таи)

На данный момент Джанджаем Суваннафенг (Таи) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Джанджаем Суваннафенг (Таи) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Джанджаем Суваннафенг (Таи) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Джанджаем Суваннафенг (Таи) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Джанджаем Суваннафенг (Таи) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Иман Хелиф (Алж) — Джанджаем Суваннафенг (Таи). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 23-го марта

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Иман Хелиф (Алж) — Джанджаем Суваннафенг (Таи) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Иман Хелиф (Алж) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Иман Хелиф (Алж) и Джанджаем Суваннафенг (Таи), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Иман Хелиф (Алж) выиграет бой.

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