Прогноз на бой Савити Боора (Инд) — Эмма Сью Гринтри (Авс) 23 марта

«Савити Боора (Инд)» – «Эмма Сью Гринтри (Авс)». 23.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 23.03.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Савити Боора (Инд) — Эмма Сью Гринтри (Авс). На ринге его участники появятся в 18:01 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Савити Боора (Инд) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Савити Боора (Инд) — Эмма Сью Гринтри (Авс) пройдет 23.03.2023, и можно не сомневаться, что в 18:01 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Савити Боора (Инд) имеет две победы нокаутом, а Эмма Сью Гринтри (Авс) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Савити Боора (Инд) — Эмма Сью Гринтри (Авс):

победа Савити Боора (Инд) – 0, ничья – 0, победа Эмма Сью Гринтри (Авс) – 0

Прогноз на матч Савити Боора (Инд) – Эмма Сью Гринтри (Авс) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 23.03.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Савити Боора (Инд) не очень выгодно, а вот Эмма Сью Гринтри (Авс) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Савити Боора (Инд) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Савити Боора (Инд) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Савити Боора (Инд) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Савити Боора (Инд) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Эмма Сью Гринтри (Авс) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Эмма Сью Гринтри (Авс) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Эмма Сью Гринтри (Авс), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Эмма Сью Гринтри (Авс) должен быть в хорошей физической форме. Эмма Сью Гринтри (Авс) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Савити Боора (Инд) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Савити Боора (Инд) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Савити Боора (Инд) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Савити Боора (Инд) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Савити Боора (Инд) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Эмма Сью Гринтри (Авс) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Эмма Сью Гринтри (Авс) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Эмма Сью Гринтри (Авс) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Эмма Сью Гринтри (Авс) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Савити Боора (Инд) – Эмма Сью Гринтри (Авс) 23.03.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Савити Боора (Инд) и Эмма Сью Гринтри (Авс), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Савити Боора (Инд) и Эмма Сью Гринтри (Авс). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Савити Боора (Инд) и Эмма Сью Гринтри (Авс) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Савити Боора (Инд) и Эмма Сью Гринтри (Авс) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Савити Боора (Инд) — Эмма Сью Гринтри (Авс) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Эмма Сью Гринтри (Авс) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Савити Боора (Инд) и Эмма Сью Гринтри (Авс), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Эмма Сью Гринтри (Авс) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Савити Боора (Инд)

Свою самую выдающуюся победу Савити Боора (Инд) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Савити Боора (Инд) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Савити Боора (Инд) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Савити Боора (Инд) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Савити Боора (Инд) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Эмма Сью Гринтри (Авс)

Последний раз Эмма Сью Гринтри (Авс) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Эмма Сью Гринтри (Авс) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Эмма Сью Гринтри (Авс) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Эмма Сью Гринтри (Авс) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Эмма Сью Гринтри (Авс)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Эмма Сью Гринтри (Авс) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Савити Боора (Инд) — Эмма Сью Гринтри (Авс). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 23.03.2023

Вряд ли Савити Боора (Инд) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Эмма Сью Гринтри (Авс), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Савити Боора (Инд) будет намного сильнее, чем Эмма Сью Гринтри (Авс), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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