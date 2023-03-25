Прогноз на бой Никлас Ларсен (Дан) — Эдди Абасоло (США) 25-го марта 2023 года

«Никлас Ларсен (Дан)» – «Эдди Абасоло (США)». 25.03.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Никлас Ларсен (Дан) проведет 25 марта, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Эдди Абасоло (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 02:40 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 25 марта осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Никлас Ларсен (Дан) — Эдди Абасоло (США). Это будет продолжаться вплоть до 02:40 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Никлас Ларсен (Дан) — Эдди Абасоло (США):

победа Никлас Ларсен (Дан) – 0, ничья – 0, победа Эдди Абасоло (США) – 0

Прогноз на матч Никлас Ларсен (Дан) – Эдди Абасоло (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25 марта :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Никлас Ларсен (Дан) станет победителем боя. Если выиграет Эдди Абасоло (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Никлас Ларсен (Дан) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Никлас Ларсен (Дан) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Никлас Ларсен (Дан) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Никлас Ларсен (Дан) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Никлас Ларсен (Дан) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Эдди Абасоло (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Эдди Абасоло (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Эдди Абасоло (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Эдди Абасоло (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Эдди Абасоло (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Никлас Ларсен (Дан) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Никлас Ларсен (Дан) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Никлас Ларсен (Дан) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Никлас Ларсен (Дан) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Эдди Абасоло (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Эдди Абасоло (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Эдди Абасоло (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Эдди Абасоло (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Эдди Абасоло (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Никлас Ларсен (Дан) – Эдди Абасоло (США) 25.03.23

Появление на ринге таких бойцов, как Никлас Ларсен (Дан) и Эдди Абасоло (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Никлас Ларсен (Дан) и Эдди Абасоло (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Никлас Ларсен (Дан) и Эдди Абасоло (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Никлас Ларсен (Дан) и Эдди Абасоло (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Никлас Ларсен (Дан) и Эдди Абасоло (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Никлас Ларсен (Дан) — Эдди Абасоло (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Эдди Абасоло (США) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Никлас Ларсен (Дан) в данный момент сильнее, нежели Эдди Абасоло (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Никлас Ларсен (Дан)

В своей профессиональной карьере Никлас Ларсен (Дан) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Никлас Ларсен (Дан) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Никлас Ларсен (Дан) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Никлас Ларсен (Дан) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Никлас Ларсен (Дан) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Эдди Абасоло (США)

Уже несколько лет Эдди Абасоло (США) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Эдди Абасоло (США) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Эдди Абасоло (США) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Никлас Ларсен (Дан) — Эдди Абасоло (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25 марта

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Никлас Ларсен (Дан) — Эдди Абасоло (США) собираются ставить на то, что сильнее будет Никлас Ларсен (Дан), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Никлас Ларсен (Дан) — Эдди Абасоло (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Никлас Ларсен (Дан) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://evolvegame.ru/cat3-681348-prognozy-i-stavki-na-match-hilte-halmstad-erkelyunga-23-03-23/

http://rockaluga.ru/cat2-849022-prognoz-aleksandra-pospelova-anna-ulyachenko-23-03-2023-stavki-i-koefficienty/